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Talve eel kasvas Eesti eksport Euroopa Liitu

Põlevkiviõli toel kasvanud eksport kasvas Euroopa Liidu riikidesse 7% ning kahanes teistesse riikidesse 6% võrra.
Kakaoubade Venemaale eksportimisega tegeleb Panamir Keilas.
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