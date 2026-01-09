Talve eel kasvas Eesti eksport Euroopa Liitu

Keilas asuva tehase juures on tunda kange kakaolõhn. Novembrikuine šokolaadikarva pori teeb ideaalse temaatilise sissejuhatuse. Asjatundmatu silm võib mahalaadimisest pudenenud kakaoube pidada tühisteks kivikesteks.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?