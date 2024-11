Tagasi 20.11.24, 06:00 Keila kakaoparadiisi mõrumagus edulugu. “Äri on kokkuvõttes maitsev.” Keilas asuva tehase juures on tunda kange kakaolõhn. Novembrikuine šokolaadikarva pori teeb ideaalse temaatilise sissejuhatuse. Asjatundmatu silm võib mahalaadimisest pudenenud kakaoube pidada tühisteks kivikesteks.

See “tühine klibu” on täna meelevaldselt öeldes pruun kuld. Šokolaadi hind on kõrgele kerinud ning siin tehases kakaomassi tootva ettevõtte Panamiri juhtide arvates ei tule ta veel nelja-viie aasta jooksul kindlasti alla.

Keilas tegutsev firma toodab kakaomassi sellise hooga, et iga aasta kerkib müügitulu 20 miljoni eurose sammuga. Kasumgi oli eelmisel aastal neil üle 9 miljoni euro. “Äri on kokkuvõttes maitsev,” ütlevad Panamiri juhid.