Kristjan Liivamägi avaldas kaks pikaajalist investeerimisideed
Kuigi tehnoloogiasektor pakub Kristjan Liivamäe hinnangul jätkuvalt pikaajalist kasvupotentsiaali, toob õppejõud ja investor esile hoopis üht börsivälist investeeringut, mis tema sõnul pakub pikaajalisele investorile parimat madala riskiga tootlust.
Investor Toomase konverentsi hommikul sõnas Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane, et buumivate sektorite kõrval peaks vaatama hoopis ettevõtteid, mis saavad pihta teise ja kolmanda ringi mõjudega. Ühe sellise üle nad Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuhi Peeter Koppeliga laval arutasid.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.