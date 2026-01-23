Aasta investori võidukarika viis koju Paavo Siimann

Aasta investor 2025 Lev Dolgatsjov on tuntud kui investor, kes ei karda rääkida asjadest nii, nagu need on – olgu tegu hiiglasliku kasumi või valusa kaotusega. Tiitliaasta tõi tema portfelli mitmeid strateegilisi muudatusi.
Aasta investori tiitlikandja ja tänavune žürii liige Lev Dolgatsjov hindas tänavusi nominente kui erakordse panusega investoreid. „Praktiliselt võib öelda, et kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat,“ ütles ta Äripäeva raadios.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.