27.01.26, 17:03 Raadiohommikus: suured dividendid ja minister annab aru Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägime süvatehnoloogia rahastamisest, investeerimisest ja suurimat omanikutulu võtnud ettevõtjatest.

Värska Originaali juhatuse liige Rauno Jõgeva rääkis Investor Toomase konverentsil oma teekonnast investorina.

Stuudiosse tuleb majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, helistame Äripäeva dividendide TOPi kokku pannud toimetajale Ken Rohelaanele ning pakume kuulamiseks intervjuud Värska Originaali juhatuse liikme Rauno Jõgevaga, mille võttis linti Mai Kroonmäe Investor Toomase konverentsil.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Seekordses sisuturundussaates räägiti uue vestlussarja Skytalk turuletulekust. Skytalk on veebruaris alustav videopodcast, mis salvestatakse Tallinna Teletornis ning toob vaatajateni vestlused edukate, inspireerivate ja põnevate Eesti elu tegelastega. Äripäeva saatejuht Lauri Toomsalu vestles uue videopodcasti juhi Rauno Aluroga inspiratsioonist ja motivatsioonist, saate fookusest ning sisulistest valikutest, samuti Skytalki sünnist ja tulevikusuundadest. 11.00–12.00 "Kasvukursil". Arutame kolme tippasjatundjaga, millised tuuled puhuvad raamatupidamise toimkonnas, mis suunab Eesti finantsaruandluse alast tegevust, kuhu raamatupidamise valkond Eestis liigub ja mida peaksid ettevõtjad nii rahvusvaheliste kui Eesti muutunud standardite kohta teadma. Külas on kaks raamatupidamise toimkonna liiget – Ernst & Youngist Riina Alt ja PwCst Ago Vilu. Kolmas saatekülaline on Grant Thornton Balticu audiitorteenuste valdkonna juhtivpartner Mart Nõmper. Saadet juhib Mai Kroonmäe. 12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Äripäeva TOPi saates on advokaadibüroode TOP ja saatekülaliseks TOPi esimeseks tulnud advokaadibüroo Walless endine juhtivpartner Piret Kergandberg. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 “Energiatund”.

Energiatunnis küsitakse, miks elektri hind Eestis ei hakka kunagi olema suur konkrentsieelis, miks biogaasil on rohkem tulevikku kui tuumaenergial ning mis saab tuulepargi arendustest, mis satuvad vastaka meeleoluga valdadesse. Värske energiamajanduse arengukava põhjal vastab TTÜ professor ja kliimaministeeriumi nõunik Einari Kisel, küsib Kristjan Pruul.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses".

Peagi on algamas Põhja-Itaalias taliolümpia ning saates räägime spordi suurpeost nii kohapeale sõitva olümpiafänni Indrek Treiga, Eesti koondise määrdemeistri Kaarel Kuusikuga ja spordireporteri Juhan Kilumetsaga. Räägime rahast, eestlaste väljavaadetest olümpial ja sellest, mis teeb seekordse olümpia tähelepanuväärseks. Saate tegid Joonas-Hendrik Mägi ja Eget Velleste.

