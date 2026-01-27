27.01.26, 13:34 Soome peaminister Pekingis: “Ainult Hiina suudab Venemaad mõjutada” Soome peaminister Petteri Orpo kohtus Hiina liidri Xi Jinpingiga. Suurem osa kohtumisest toimus kinniste uste taga ja venis oodatust pikemaks, kuid Soomes eeldatakse, et see on hea märk.

Soome peaminister Petteri Orpo ja Hiina liider Xi Jinping.

Foto: Reuters/Scanpix

Tampere ülikooli rahvusvahelise poliitika professor Pami Aalto ütles, et kui kohtumiseks on ette nähtud pool tundi, siis ei jõua seal suurt midagi korda saata, kirjutas Kauppalehti. “Kõigepealt tuleks ju tutvuda ning suhe luua. 50 minutit kõlab märksa paremini, nii jõuab vähemalt paar küsimust lauale panna,” selgitas Aalto.