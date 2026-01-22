Soome kaablitootja koondab Eestis pea pooled töötajad

Pilliroost joogikõrte tootja Reed Straw OÜ koondab töötajad ja paneb tegevuse pausile, sest rohepöörde ebaühtlane rakendamine on oluliselt mõjutanud investeerimisvalmidust ja klientide otsustamiskiirust.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.