Raadiohommikus: SEB tulemused, LHV juhtimisvead ja kelle võtab maksuamet luubi alla

Neljapäevases raadiohommikus võtame luubi alla tuludeklaratsiooni, jaekettide laienemise ja SEB majandustulemused.
- Neljapäeva hommikuprogrammis kõlab intervjuu LHV kaasasutaja Rain Lõhmusega, kes räägib LHV juhtimisvigadest, tehisintellektist ja investorite turvasadamast.
Kell 7.30 kõlab börsiajakirjaniku Jana Saarkoppeli tehtud intervjuu LHV kaasasutaja Rain Lõhmusega, kes räägib LHV juhtimisvigadest, tehisintellektist ja investorite turvasadamast.
Kell 8 ootame stuudiosse maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhtivspetsialisti Aune Maria Marjapuud, kes avab, kes on tänavu tulude deklareerimisel ameti luubi all.
Kell 8.30 räägime Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtlaga nende laienemisplaanidest. Nimelt avab Coop tänavu jaekettidest enim kauplusi Eestis.
Kell 9 avab SEB jaepanganduse juht Monika Kallas-Anton panga majandustulemusi.
Raadiohommikut teevad Karmen Laur ja Kristjan Kurg.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Saates võtame ette Eesti ja kogu Baltikumi kodulaenuturu olukorra ehk räägime, mis toimub intressidega, kuhu suunas liiguvad hinnad ja millised trendid 2026. aastal turgu kõige rohkem mõjutavad.
Stuudios on Citadele Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane ja City24 juht Karin Noppel-Kokerov. Räägime laenusummadest ja valdkonna kasvust nii Eestis, Lätis ja Leedus, refinantseerimisest ning sellest, miks üha rohkem koduostjaid taotleb laenu kahekesi. Saade annab praktilisi soovitusi selle kohta, mida küsida pangalt, mida enne otsust läbi arvutada ja kuidas vältida vigade tegemist. Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00–12.00 “Luubi all”.
Saates arutlevad uurivad ajakirjanikud selle üle, kas Netflixile müüdud idufirma töötajatele tehti liiga, kui nad ei saanud müügist raha, millele lootsid. Samuti on teemaks, millised skeemid on maksuamet eelmisel aastal läbi närinud ja miks maksuamet järjest karmimaks muutub. Stuudios on Koit Brinkmann, Kristel Härma ja Marge Ugezene.
12.00–13.00 “Digitark äri”.
Saates arutavad finantseksperdid, millal on ettevõttel aeg loobuda Exceli-majandusest ja kolida oma äri professionaalsesse majandustarkvarasse, et vältida kalleid inimlikke vigu. Eksperdid Margus Raude ja Rivo Kütt rõhutasid, et tarkvara ei ole kulu, vaid strateegiline investeering, mis pakub täpset analüütikat ja vabastab juhi aega sisuliseks ettevõtte kasvatamiseks. Tehisintellekti näevad saatekülalised võimsa tööriistana andmete töötlemisel ja prognoosimisel, kuid rõhutavad, et finantsjuhi ja raamatupidaja roll nõustaja ja kriitilise mõtlejana jääb ka tulevikus asendamatuks. Saatejuht on Mare Timian.
13.00–14.00 “Õppetund”.
Räägime sisekoolitustest ja tehnoloogia rollist õppimises. Külas on Leibur AS personalijuht Epp Kuimet ja Tele2 koolitusjuht Andrea Tapp, kellega arutame, kuidas leida tasakaal kohustuslike ja arengut toetavate koolituste vahel ning miks on olulised arutelud ja mõtestamine ning millised koolitusvormid päriselt töötavad. Saadet juhib Katre Savi.
15.00–16.00 “Äripäeva fookuses”.
Punkrokkbändile Vennaskond antakse Eesti Muusikauhindade galal üle elutööpreemia. Sel puhul vestlesime Vennaskonna muusikast ja muustki punklegendi ja bändi solisti Tõnu Trubetsky, muusikakriitiku Valner Valme ja bändi kahe fänniga – häirekeskuse juhi Kätlin Alvela
ja Saksa Automaatika juhatuse liikme Harri Koppelmaa
ga.
Kõlavad ka lõigud Vennaskonna lauludest. Saate pani kokku Mai Kroonmäe.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
