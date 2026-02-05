05.02.26, 22:16 Linnavolikogu võttis vastu Tallinna eelarve Tallinna Linnavolikogu kiitis heaks pealinna 2026. aasta eelarve, mille kogumahuks on 1,32 miljardit eurot.

Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari istungil läbis teise lugemise pealinna 2026. aasta eelarve.

Foto: Tallinna Linnavolikogu

Tallinna Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul vormistas linnaeelarve vastuvõtmisega linnavolikogu ära need otsused, mille koalitsioon on selleks aastaks teinud. “See tähendab ka, et kõik aasta algusest tõusnud toetused saame nüüdsest maksta välja uute määrade järgi. Seda ka tagasiulatuvalt,“ lisas ta.