Coopi juht: maksuküüru kaotamisest võidab Tallinn, maainimestele jäävad tühjad pihud
Kuigi maksuküüru kaotamine jätab inimestele üle 580 miljoni euro rohkem raha kätte, siis mediaanpalga järgi arvutades jääb 70% sellest Harjumaale ja 15% Tartumaale, rõhutas Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla.
Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees Rainer Rohtla (keskel) tunneb muret, et inflatsiooniga rohkem pihta saanud inimestele maksuküüru kaotamine suurt leevendust ei too.
Foto: Andras Kralla
Seega pole Rohtla sõnul oodata, et maksuküüru kaotamine maapiirkondades toidukorvist välja paistma hakkaks, kuigi just väiksema palgaga inimesed on pidanud viimastel aastatel kiire inflatsiooni taustal oma toitumisharjumusi muutma. Võidavad hoopis suurema sissetulekuga inimesed, kes kogu maksuvõitu Eestis ära ei tarbi.
Inimeste kindlustunne on vaikselt paranemas. Kui aga riigirahandust paremasse korda ei saa, võib see jääda üürikeseks, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Saku Õlletehase juhi Jaan Härmsi sõnul sai konkurent A. Le Coq Värska ja Valmiermuiža ülevõtmise teel endale portfelli tugevad brändid. Saku emafirma Carlsberg keskendub hetkel aga suurematele turgudele.