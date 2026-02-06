06.02.26, 15:56 Äripäeva ajakirjanikud valiti noore ajakirjaniku ja olemuslugude preemia nominendiks Eesti Meediaettevõtete Liidu žürii valis ajakirjandusauhindade konkursi raames eile olemusloo nominendiks Äripäevast Linda Eensaare, noore ajakirjaniku nominendiks valiti Karmen Laur.

Pildil on olemusloo nominant Linda Eensaar lugu tegemas Bentley salongis, aga preemia tõi talle lugu elust palliatiivragihaiglas.

Foto: Liis Treimann

Tema kõrval kandideerivad preemial Heidit Kaio „„Ta ei rääkinud midagi. Ainult naeratas.“ Eestit on tabanud üksilduse pandeemia“ ning Tarmo Vahter ja Külli-Riin Tigasson Eesti Ekspressis looga „„Tööleping lõpetatud 28. septembril 1994“ – Estonia hukkunud meeskonna avaldamata toimikud räägivad lootusest ja rasketest valikutest“ ja 10. detsembril ilmunud looga „„98% on Piht surnud.“ Estonia salatoimikud näitavad, kuidas kapo kadunud kaptenit taga otsis“.

Noore ajakirjaniku nominendid on Karmen Lauri kõrval Angelina Lon Õhtulehest ja Kristopher Muraveiski Delfist.

Maakonnalehtede olemusloo nominendid on Kaie Ilves Lääne Elus ilmunud looga „Reportaaž ühegi hingeliseta: suletud koolid“, Andres Sepp Saarte Hääles ilmunud looga „Põgenemine Saaremaalt 1982⟩ KGB lõks või Kiirendi bluff?“ ja „Kriminaalne Saaremaa⟩ Kuidas krimkavõmm Agdam Saaremaa memme kulla röövis“ ning Maarius Suviste Lõuna-Eesti Postimehes ilmunud looga „Kuidas sai Valga pensionärist riigipea mälestusmärki häbistanud kriminaal?“.

Venekeelse olemusloo nominendid on Ekaterina Konakova Rus.Delfist, Tatjana Pissareva MK-Estoniast ja Ilja Smirnov Severnoje Poberežjest.

Võitjad avalikustatakse pressipeol 20. veebruaril.

Žüriisse kuulusid Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov (esimees), Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja, ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm, Sirbi tegevtoimetaja Lea Larin, endine ajakirjanik Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Tartu Ülikooli õppejõud Tiit Hennoste, Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald, Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa ning Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Ajakirjanduspreemiate konkurssi rahastavad Õhtuleht Kirjastus, Äripäev ja Delfi Meedia.