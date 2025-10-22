Tagasi 23.10.25, 06:00 Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori Tahe hüpata tundmatusse ja edukalt välja ujuda on kujundanud T1 keskuse juhi Tarmo Hõbe ja Rimi Eesti juhi Kristel Metsa karjääri. Panuse ja vastutuse kasvades on tõusnud ka nende palk, mida nad nüüd avatult jagavad.

Palgast rääkimine on igatpidi tabu ‒ häbi on rääkida nii väiksest palgast kui ka kümnetesse tuhandetesse küündivatest tasudest. Ometi on kõrge palga taga kaalukad karjääripöörded, õnnestumised ja ebaõnnestumised ning vastutuskoorem.

Äripäev võttis ühendust ligi 15 juhiga, et küsida nende karjääri- ja palgateekonna kohta. Enamik neist keeldus intervjuust – liiga isiklik teema, leping ei luba rääkida, hirm ühiskondliku või töötajate halvakspanu ees, põhjendasid nad.