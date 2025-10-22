Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Tahe hüpata tundmatusse ja edukalt välja ujuda on kujundanud T1 keskuse juhi Tarmo Hõbe ja Rimi Eesti juhi Kristel Metsa karjääri. Panuse ja vastutuse kasvades on tõusnud ka nende palk, mida nad nüüd avatult jagavad.
Palgast rääkimine on igatpidi tabu ‒ häbi on rääkida nii väiksest palgast kui ka kümnetesse tuhandetesse küündivatest tasudest. Ometi on kõrge palga taga kaalukad karjääripöörded, õnnestumised ja ebaõnnestumised ning vastutuskoorem.
Äripäev võttis ühendust ligi 15 juhiga, et küsida nende karjääri- ja palgateekonna kohta. Enamik neist keeldus intervjuust – liiga isiklik teema, leping ei luba rääkida, hirm ühiskondliku või töötajate halvakspanu ees, põhjendasid nad.
Üheksa ettevõtet maksis kokku 638 töötajale eelmisel aastal keskmiselt rohkem, kui oli ministri palk, üks ettevõte maksis kümnele töötajale isegi enam, kui sai president, näitab parimate palgamaksjate edetabel.
Eesti idufirma Defensphere, mis arendab kaitsetööstusele liitreaalsusel põhinevat tehnoloogiat, on üks riigi kõrgema palga maksjaid. “Kui tegeled innovatsiooniga ja lood midagi, mida maailmas varem pole olnud, peavad kõik inimesed olema oma ala tipptegijad,” ütles ettevõtte juht Ingvar Pärnamäe.
Ainult 26% töötajatest nõustub, et nende praegune töökeskkond aitab neil teha parimat tööd. See šokeeriv number Gensler 2025 uuringust peegeldab kõige fundamentaalsemat muutust töömaailmas: kontor ei ole enam koht, kuhu peab tulema, vaid sihtkoht, kuhu tahetakse tulla.