  • OMX Baltic−0,39%291,24
  • OMX Riga−0,24%910,39
  • OMX Tallinn−0,36%1 894,19
  • OMX Vilnius−0,09%1 260,1
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,93%9 515
  • Nikkei 225−1,31%48 660,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,47
  23.10.25, 06:00

Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori

Tahe hüpata tundmatusse ja edukalt välja ujuda on kujundanud T1 keskuse juhi Tarmo Hõbe ja Rimi Eesti juhi Kristel Metsa karjääri. Panuse ja vastutuse kasvades on tõusnud ka nende palk, mida nad nüüd avatult jagavad.
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Palgast rääkimine on igatpidi tabu ‒ häbi on rääkida nii väiksest palgast kui ka kümnetesse tuhandetesse küündivatest tasudest. Ometi on kõrge palga taga kaalukad karjääripöörded, õnnestumised ja ebaõnnestumised ning vastutuskoorem.
Äripäev võttis ühendust ligi 15 juhiga, et küsida nende karjääri- ja palgateekonna kohta. Enamik neist keeldus intervjuust – liiga isiklik teema, leping ei luba rääkida, hirm ühiskondliku või töötajate halvakspanu ees, põhjendasid nad.
Rimi Eesti juht Kristel Mets ja T1 keskuse juht Tarmo Hõbe olid aga kohe nõus.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

  PRO
SUUR TOP
  22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Üheksa ettevõtet maksis kokku 638 töötajale eelmisel aastal keskmiselt rohkem, kui oli ministri palk, üks ettevõte maksis kümnele töötajale isegi enam, kui sai president, näitab parimate palgamaksjate edetabel.
Juhtkiri
  23.10.25, 06:00
Tööandjad treenigu talentide ära tundmise oskust
Praegusel tööturul võidab tööandja, kes oskab talendid ära tunda ja laseb neil olla ettevõttele kasulikud, selle asemel et asjatult sekkuda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Saated
  22.10.25, 12:45
Kõrgete palkadega kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Eesti idufirma Defensphere, mis arendab kaitsetööstusele liitreaalsusel põhinevat tehnoloogiat, on üks riigi kõrgema palga maksjaid. “Kui tegeled innovatsiooniga ja lood midagi, mida maailmas varem pole olnud, peavad kõik inimesed olema oma ala tipptegijad,” ütles ettevõtte juht Ingvar Pärnamäe.
Uudised
  21.10.25, 06:00
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Tehnoloogia- ja börsiettevõtted panevad võtmetöötajatele kokku üha priskemaid motivatsioonipakette. Optsioonidega võivad parimad teenida põhipalgale lisaks lausa sadu tuhandeid eurosid.
  • ST
Sisuturundus
  15.10.25, 11:46
Reaalsed näited: kuidas vale kontor võib olla põhjus, miks parimad töötajad lahkuvad
Ainult 26% töötajatest nõustub, et nende praegune töökeskkond aitab neil teha parimat tööd. See šokeeriv number Gensler 2025 uuringust peegeldab kõige fundamentaalsemat muutust töömaailmas: kontor ei ole enam koht, kuhu peab tulema, vaid sihtkoht, kuhu tahetakse tulla.

  • PRO
  22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Nii pikalt külgsuunas liikumise puhul teeb eriti kurvaks see, et alternatiivkulu on meeletu, kuna USA börsiindeks S&P 500 on viimased kolm aastat teinud väga head tootlust ja kerkinud 80%.
Investor Toomas
  22.10.25, 11:42
Pettusin LHV tulemustes ja mõtlen müümisele
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Saated
  21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna valimispeol tulemusi vaatamas.
Saated
  22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus"
Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas ning tegevjuht Kristjan Tamla.
Börsiuudised
  22.10.25, 08:52
Eften teeb investoritele väljamakse
Turvasadamana tuntud väärismetallide nõudlust on vähendanud muu hulgas leevenevad poliitilised pinged.
Börsiuudised
  21.10.25, 18:46
Kulla hind tegi nelja aasta suurima languse
Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna rääkis, et hinnaerinevused piirkonniti ei tohi langeda olukorda, kus maapiirkondades püsivad hinnad palju kõrgemad ning vaid linnades on tihedama konkurentsi pärast madalamad hinnad.
Uudised
  22.10.25, 16:42
Kütuseturu hinnasõda jätkub: Alexela ja Terminal teevad ka muutuseid
Preses Nama Kvartāls büroohoone
  • ST
Sisuturundus
  21.10.25, 12:09
Riia ärikeskuse arendaja pakub 10% aastaintressiga tagatud võlakirju
Turud jälgivad tähelepanelikult kaubandussuhete arengut, kuna president Trump on loonud uusi ebakindlusi suhetes Hiinaga.
USA turu sulgemine: Tesla tõi kasuminumbrid, Wall Street vastas langusega
Timo Suslov (paremal) soetas suvel Reformierakonna pikaaegselt reklaamipartnerilt ettevõtte.
Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha
Täiendatud Suslovi kommentaariga
Stroyrent OÜ juhatuse liikme Janek Balõnski sõnul hoidutakse Bulgaarias avalikest hangetest. “Endal ka lihtsam. Saame rahulikult magada ega pea muretsema, kas kuskil on mingid riskid üleval.”
Eesti omanike laia haardega Bulgaaria rendiäri väldib hankeid. “Saame rahulikult magada”
Äripäeva raadiohommikusse leiab neljapäeval tee teiste seas SEB juhatuse liige Peep Jalakas.
Raadiohommikus: kas börsifirmad üllatavad tulemustega?
  PRO
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Kalle Laanetil oli kohtus prillide puhastamiseks kaasas tema enda näo ja nimega Reformierakonna värvides lapp.
Endine justiitsminister Kalle Laanet astus kohtu ette
  ST
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Rootsi peaminister Ulf Kristersson pidasid täna Saabi Linkopingi tehases ühise pressikonverentsi.
Rootsi ja Ukraina sõlmisid eellepingu 150 hävitaja tootmiseks
Daron Acemoglu: „Keegi teine ei ole nii motiveeritud kui Amazon, et leida võimalusi tööprotsesside automatiseerimiseks.“
Amazon valmistub massiliseks automatiseerimiseks
Tallinna börs langes kolmapäeval 0,36%.
Balti börsi langust juhtis Tallinna börs, Wall Street avanes tagasihoidlikult
Värskelt teatas oma tulemused Rootsi suurpank Handelsbanken, homme teatavad tulemused ka SEB ja Swedbank.
Rootsi suurpanga tulemused ületasid ootusi
Coop Panga laenuportfell ületas esmakordselt 2 miljardi euro piiri, millega pank täitis enneaegselt endale 2027. aasta alguseks seatud strateegilise eesmärgi.
Coop Panga kasum langes aastaga viiendiku võrra
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
OG Elektra omanik Oleg Gross.
  PRO
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada

Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Hommikuprogramm
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
00:00
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Hommikuprogramm
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
00:00
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Hommikuprogramm
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Kaupmehe eduvalem
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Maria Rannaväli: poliitikuid üllatas, et küsin ka kriitilisi küsimusi
Hommikuprogramm
Maria Rannaväli: poliitikuid üllatas, et küsin ka kriitilisi küsimusi
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
  • PRO
Juhi jutud
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi

1
  • PRO
SUUR TOP
  22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
2
Saated
  21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
3
Arvamused
  21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
4
Uudised
  20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
5
Saated
  22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus"
6
Uudised
  21.10.25, 17:37
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline

Suur lugu
  23.10.25, 06:00
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Juhtkiri
  23.10.25, 06:00
Tööandjad treenigu talentide ära tundmise oskust
Börsiuudised
  23.10.25, 00:11
USA turu sulgemine: Tesla tõi kasuminumbrid, Wall Street vastas langusega
Börsiuudised
  22.10.25, 21:08
USA ja India liiguvad kaubandusleppeni, samal ajal kasvab pinge Hiinaga
Börsiuudised
  22.10.25, 18:36
Rootsi ja Ukraina sõlmisid eellepingu 150 hävitaja tootmiseks
Börsiuudised
  22.10.25, 17:44
Amazon valmistub massiliseks automatiseerimiseks
Uudised
  22.10.25, 17:02
Raadiohommikus: kas börsifirmad üllatavad tulemustega?
Börsiuudised
  22.10.25, 17:01
Balti börsi langust juhtis Tallinna börs, Wall Street avanes tagasihoidlikult
