Tagasi 29.03.25, 06:00 Argipäev elulõpupalatis. Ükski soov pole enne surma imelik “Ta mäletas, kuidas ma tal varbavahesid pesin. Ta oli nii tänulik ja ta mäletas mind ning seda, et ma tema eest hoolitsesin,” sõnab verinoor, 22aastane õde Veronika, kelle igapäevatöö on aidata inimestel füüsilise elu lõpp võimalikult väärikaks ja väärtuslikuks teha.

Tartu Ülikooli Kliinikumi palliatiivraviosakond sai äsja kolmeaastaseks. Siin lõhnab meeldivalt ja on koduselt häälekas: käib meeleolumuusika, on palju taimi, rohkelt kunsti. Maja on üle saja aasta vanune, kõrgete lagedega ja algupäraste kahhelplaatidest põrandaga. See on tartlastele tuttav Puusepa tänav 6. Majas on elu tuntavalt tähtis ja pühitsetud, kuigi paljud asuvad just siit toonela teele.