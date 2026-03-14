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Merje Aavasalu: maailmas on alanud uus majandustsükkel. Kuhu paigutub Eesti?

Globaliseerumise ajastu on ümber. Küsimus on selles, milline majandus tekib järgmises tsüklis – ja kas Eesti suudab selles võita või jääb perifeeriaks, kirjutab strateegiline finantsjuht Merje Aavasalu.
Võib tekkida uus strateegiline eliit – inimesed ja organisatsioonid, kes suudavad mõtestada keerulist maailma ning teha otsuseid seal, kus majandus, geopoliitika ja tehnoloogia ristuvad, ütleb Merje Aavasalu.
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