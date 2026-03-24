Briti kriitik teeb Konrad Mäe täiesti maatasa: „Tema maastikud pole vähemalt nii kehvad kui portreed“

“Mormoonid on meil lihtsalt kõige efektiivsem sisenemisturg,” põhjendab Ralf Ellervee, idufirma Ethos üks kolmest asutajast. Ethos on äpp, mis kirjutab tehisaru abil inimeste elulooraamatuid. Kliendile alla 100 dollari eest. Aga kuidas see kõik mormoonidega seotud on?