Briti kriitik teeb Konrad Mäe täiesti maatasa: „Tema maastikud pole vähemalt nii kehvad kui portreed“

“Mormoonid on meil lihtsalt kõige efektiivsem sisenemisturg,” põhjendab Ralf Ellervee, idufirma Ethos üks kolmest asutajast. Ethos on äpp, mis kirjutab tehisaru abil inimeste elulooraamatuid. Kliendile alla 100 dollari eest. Aga kuidas see kõik mormoonidega seotud on?
Eesti kultuurist räägitakse pahatihti pelgalt virelevast ja toetustest elatuvast valdkonnast, kuid ta võiks olla Eesti majanduse järgmine suur vedur, leiab kultuuriministeeriumi loomingu asekantsler Xenia Joost.
Sel nädalavahetusel tasub geopoliitiliste pingete maandamiseks seada sammud galeriisse, kinno või avada Netflix. Äripäeva rubriigi Elu ja Edu toimetaja Linda Eensaar jagas igat masti ideid kultuuri nautlemiseks.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.