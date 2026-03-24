Kuue kuu euribor tõusis viimase aasta kõrgeimale tasemele

LHV ja SEB fondijuhid avaldavad viimase aja oste ja müüke

LHV vähendas USA-Iraani sõja puhkedes portfellis kiirelt riske ning leidis ostukoha näiteks Hiinast. LHV portfellihaldur ja SEB pensionifondide juht on viimasel ajal leidnud fondidesse uusi lemmikuid ning eelmise aasta võitjatest loobunud.