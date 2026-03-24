Kuue kuu euribor tõusis viimase aasta kõrgeimale tasemele

Võrreldes viimaste aastate majandust raputanud kriisidega on Euroopa majandus nüüd Iraani sõja tagajärgedeks oluliselt paremini valmis, mis annab keskpangale võimaluse rahulikult hinnata, kuidas reageerida, rääkis Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller.
LHV ja SEB fondijuhid avaldavad viimase aja oste ja müüke
LHV vähendas USA-Iraani sõja puhkedes portfellis kiirelt riske ning leidis ostukoha näiteks Hiinast. LHV portfellihaldur ja SEB pensionifondide juht on viimasel ajal leidnud fondidesse uusi lemmikuid ning eelmise aasta võitjatest loobunud.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.