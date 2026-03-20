“Äripäev eetris”: keskpangad passisid, hullem on ees

Võrreldes viimaste aastate majandust raputanud kriisidega on Euroopa majandus nüüd Iraani sõja tagajärgedeks oluliselt paremini valmis, mis annab keskpangale võimaluse rahulikult hinnata, kuidas reageerida, rääkis Euroopa Keskpanga nõukogu liige Madis Müller.
Kui seni vedasid raadiosageduslikke ja eriotstarbelisi elektroonikaseadmeid arendava Ranteloni kasvu Ukraina sõjaga seonduvalt Euroopa kliendid, siis Iraani sõda on toonud päringuid ka Araabia riikidest.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.