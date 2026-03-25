Ekspert selgitab: mis juhtuks Eesti energiasüsteemiga suure droonirünnaku korral
Eesti elektritarbija on üldiselt hästi kaitstud, kuid suur rünnak võib mõned energiatootjad rivist välja lüüa ja siis on olukord kehvem, leiab TalTechi õppejõud, ettevõtja ja energiaekspert Igor Krupenski.
Droonituvastustehnoloogiaga tegeleva kaitsetööstusettevõtte Marduk ärijuht Leet Rauno Lember selgitas Äripäevale, et lisaks aeglasele tempole läheneb riik droonitõrjele ka põhimõtteliselt vale nurga alt.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.