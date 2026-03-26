Salajane kokkulepe: tippaudiitorbüroosid kahtlustatakse Lätis 1,5miljonises pettuses osalemises
Läti politsei pidas Euroopa Prokuratuuri algatatud kriminaalasjas eelmisel nädalal kinni 21 inimest, kelle seas olid ka tippaudiitorbüroode Ernst & Young ja PwC töötajad. Kinni peeti nad seoses 1,5 miljoni euro suuruse IT-hangete pettusega.
Lätis loodud võrgustikku kasutati rohkem kui 3000 inimeselt ligikaudu 5 miljoni euro väljapetmiseks, kuni Eesti politsei kogutud info peale käima läinud suur politseioperatsioon nad oktoobris vahele võttis.
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