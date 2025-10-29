Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni

ST Sisuturundus 28.10.25, 15:40

Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.