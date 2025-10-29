Kümned tuhanded SIM-kaardid ja 50 miljonit libakontot: Eesti politsei info viis telefonikelmide võrgustiku tabamiseni
Lätis loodud võrgustikku kasutati rohkem kui 3000 inimeselt ligikaudu 5 miljoni euro väljapetmiseks, kuni Eesti politsei kogutud info peale käima läinud suur politseioperatsioon nad oktoobris vahele võttis.
10. oktoobril tehtud haarang viis viie inimese vahistamiseni. Operatsiooni käigus vahistati veel kaks inimest, võeti maha viis serverit ja arestiti 1200 SIM boxi seadet koos 40 000 aktiivse SIM-kaardiga. Austria, Eesti ja Läti uurijad koos Europoli ja Eurojusti kolleegidega seostavad kuritegelikku võrgustikku 1700 küberpettuse juhtumiga Austrias ja 1500 juhtumi Lätis, kannatanuid on ka Eestis.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.