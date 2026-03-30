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Hispaania sulges õhuruumi Iraani sõjaga seotud lennukitele

Hispaania valitsus sulges õhuruumi kõigile lennukitele, mis on seotud Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli sõjaga Iraani vastu.
Hispaania peaminister Pedro Sanchez juhib Euroopas USA sõjale vastanduvat tiiba.
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