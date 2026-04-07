Raadiohommikus: mida korraldab Donald Trump?

USA president Donald Trump saatis Iraani suunas teele uued ähvardused. Kolmapäeva hommikul hindame värskeid muudatusi konfliktis ja nende mõjusid, ent räägime ka tööturust, kosmosemissioonist ja toiduainetööstusest.
Kuidas mõjutavad Lähis-Ida konflikti viimased arengud aktsiaturge, räägib Äripäeva raadios lähemalt Tarmo Tanilas.
Foto: Eiko Kink
Nüüdseks on inimesed käinud Maast kaugemal kui kunagi varem. Miks on Artemis II missioon märgiline, seda aitab kell 7.35 lahti mõtestada kosmosebüroo arendusjuht Madis Võõras, kellega räägime ka Eesti kosmosetehnoloogiast ja -tööstusest.
Kell 8.00 teeb ülevaate tööturu seisust, lähiaja palgakasvust ja tööpuudusest Eesti Panga ökonimist Orsolya Soosaar.
Kell 8.30 vestleme Lähis-Ida konfliktist ja selle mõjust aktsiaturgudele Swedbanki privaatpanganduse strateegi Tarmo Tanilasega. Millal see sõda USA majanduse murrab? Tähtsamaid arenguid konfliktis kommenteerib ka Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.
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Kell 9.00 on külas Premia juht Aivar Aus, kellelt küsime toiduainetööstuse käekäigu kohta ja uurime, kas ja kuidas Lähis-Ida kütusekriis mõjutab jäätiseäri hindu. Teeme juttu ka suhkru ja soola vähendamise leppest ning Premia peatsest uuest omanikust.
Raadiohommikut teevad Mai Kroonmäe ja Stiine Reintam.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Kaupmehe eduvalem”. Külas on Sanitex Eesti personalijuht Katre Laas ja jurist Andreas Dai. Räägime, kus kaupmehed kaotavad raha – lepingutes, leppetrahvides ja töövaidlustes – ning kuidas neid riske vältida. Arutame ka juristi ja müügitiimi koostööd ning töövaidluste ennetamist.
Saadet juhib Nele Peil.
11.00–12.00 “Triniti eetris”. Räägime muudatustest konkurentsiameti menetluses pärast ECN+ direktiivi vastuvõtmist ning sellest, millega peavad ettevõtjad muudatuste kontekstis arvestama. Esmaspilgul üpris segasele ja keerulisele teemale hakkavad selgust tooma ja vastuseid jagama Triniti advokaat Thyle Kelder ning sama büroo advokaat ja konkurentsi ja spordiõiguse töögrupijuht Tanel Kalaus.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
13.00–14.00 “Juhi jutud”. Rahvusooper Estonia pärand muudab selle organisatsiooni tüürimise juhile keerulisemaks, leiab Estonia peadirektor Ott Maaten, sest kõigi pilgud on sinul ja ootused on suured.
Saates tuleb juttu sellest, mida on Maaten kogu oma senisest karjäärist kaasa võtnud, mis on tema unikaalne tugevus loomeorganisatsiooni juhtimisel, miks tasub erasektorist minna kultuurivaldkonda juhtima ning kuidas ta juhtis Estonia läbi sisemise ja väliskeskkonnast tulnud kriisi.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saates räägime erametsandusest ja metsaühistute rollist ajal, mil metsaomanike ootused, riigi nõuded ja praktiline töökorraldus ei pruugi alati omavahel hästi kokku sobida. Juttu tuleb sellest, millist abi vajavad väikemetsaomanikud, kuidas toimib toetuste süsteem metsaühistute vaates ning kus tekivad praegu suurimad kitsaskohad andmevahetuses, bürokraatias ja metsa majandamise igapäevastes küsimustes.
Saatekülalised on Timber.ee metsaühistu esimees Einari Lumi ja Timber.ee juhatuse esimees Mikk Välja.
Saatejuht on Toomas Kelt.
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