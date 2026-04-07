Tagasi Raadiohommikus: mida korraldab Donald Trump? USA president Donald Trump saatis Iraani suunas teele uued ähvardused. Kolmapäeva hommikul hindame värskeid muudatusi konfliktis ja nende mõjusid, ent räägime ka tööturust, kosmosemissioonist ja toiduainetööstusest.

Nüüdseks on inimesed käinud Maast kaugemal kui kunagi varem. Miks on Artemis II missioon märgiline, seda aitab kell 7.35 lahti mõtestada kosmosebüroo arendusjuht Madis Võõras , kellega räägime ka Eesti kosmosetehnoloogiast ja -tööstusest.

Kell 8.00 teeb ülevaate tööturu seisust, lähiaja palgakasvust ja tööpuudusest Eesti Panga ökonimist Orsolya Soosaar

Kell 8.30 vestleme Lähis-Ida konfliktist ja selle mõjust aktsiaturgudele Swedbanki privaatpanganduse strateegi Tarmo Tanilas ega. Millal see sõda USA majanduse murrab? Tähtsamaid arenguid konfliktis kommenteerib ka Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik.

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Saates tuleb juttu sellest, mida on Maaten kogu oma senisest karjäärist kaasa võtnud, mis on tema unikaalne tugevus loomeorganisatsiooni juhtimisel, miks tasub erasektorist minna kultuurivaldkonda juhtima ning kuidas ta juhtis Estonia läbi sisemise ja väliskeskkonnast tulnud kriisi.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saates räägime erametsandusest ja metsaühistute rollist ajal, mil metsaomanike ootused, riigi nõuded ja praktiline töökorraldus ei pruugi alati omavahel hästi kokku sobida. Juttu tuleb sellest, millist abi vajavad väikemetsaomanikud, kuidas toimib toetuste süsteem metsaühistute vaates ning kus tekivad praegu suurimad kitsaskohad andmevahetuses, bürokraatias ja metsa majandamise igapäevastes küsimustes.

Saatekülalised on Timber.ee metsaühistu esimees Einari Lumi ja Timber.ee juhatuse esimees Mikk Välja

Saatejuht on Toomas Kelt.

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