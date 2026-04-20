Ännifriid Põder meenutab esimese äriidee põrumist: 40 000 läks aia taha
Ettevõtja Ännifriid Põder on teinud mitu suurt karjääripööret: korterite flippimiseks jättis ta tasuva palgatöö, nüüd lükkab hoogu isiklikule disainibrändile. Enne kõige selle algust läks tema päris esimene äriidee aga vett vedama, tunnistas ta saates "Lihtsalt alusta".
Ännifriid Põder lõi enda brändi nimega MATÍ ja jättis korterite flippimise seljataha.
Foto: Erakogu
Enne korterite ülesvuntsimise ärisse sukeldumist ehitas Ännifriid tööjõu vahendamise platvormi, millele kulus umbes 40 000 eurot, meenutas ta.
"Tegin selle platvormi valmis, aga siis sain aru, et esiteks ei ole mul turunduseks enam raha, sest kõik on arendusse läinud. Teiseks, võib-olla on turg liiga väike, et selle pealt teenida. Kolmandaks, ma ei viitsigi enam sellega tegeleda," rääkis ettevõtja.
Alustavale ettevõtjale saab tihti takistuseks äriidee perfektsuseni viimistlemine ja meeletu analüüsimine. See on üks õppetund, mida ta koges enda nahal.
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"Tuleb kesktee leida. Kahe äärmuse vahel pesitseb see kullapott," usub ta.
Puhus elu sisse värskele brändile
Saates räägib Ännifriid, miks ta pea kuus aastat tagasi jättis oma karjääri õiguse valdkonnas ja milliseid seikasid tal korteriflippijana ette tuli.
Nüüdseks on Ännifriid korterite flippimisega lõpparve teinud ja veab eest oma disainibrändi ja kontseptsioonipoodi MATÍ.
Ideest esimese klienditellimuseni kulus kaks kuud, poe avamiseni pool aastat. Kuigi teised mööbliettevõtjad on jaganud, et esimesel aastal tuleb arvestada kahjumiga, siis praegu on MATÍ suutnud kuludega nulli tulla.
Saates jagab ta nii erinevaid äpardusi – näiteks kui jõuludeks tellitud kaup jäi Ukraina piiril kinni – kui ka positiivseid elamusi, mis uue äriga alustamist on saatnud.
Juttu tuleb ka sellest, kuidas ettevõtja saab persoonibrändi ja sotsiaalmeedia enda kasuks tööle panna. Ännifriid veab eest sotsiaalmeediakontot "Sendid miljoniks", mille lõi aastaid tagasi, et jagada nippe raha kasvatamiseks.