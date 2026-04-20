Tagasi Ännifriid Põder meenutab esimese äriidee põrumist: 40 000 läks aia taha Ettevõtja Ännifriid Põder on teinud mitu suurt karjääripööret: korterite flippimiseks jättis ta tasuva palgatöö, nüüd lükkab hoogu isiklikule disainibrändile. Enne kõige selle algust läks tema päris esimene äriidee aga vett vedama, tunnistas ta saates "Lihtsalt alusta". Lihtsalt alusta

Enne korterite ülesvuntsimise ärisse sukeldumist ehitas Ännifriid tööjõu vahendamise platvormi, millele kulus umbes 40 000 eurot, meenutas ta.

"Tegin selle platvormi valmis, aga siis sain aru, et esiteks ei ole mul turunduseks enam raha, sest kõik on arendusse läinud. Teiseks, võib-olla on turg liiga väike, et selle pealt teenida. Kolmandaks, ma ei viitsigi enam sellega tegeleda," rääkis ettevõtja.

Alustavale ettevõtjale saab tihti takistuseks äriidee perfektsuseni viimistlemine ja meeletu analüüsimine. See on üks õppetund, mida ta koges enda nahal.