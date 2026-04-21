Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,28%321,84
  • OMX Riga1,23%978,91
  • OMX Tallinn−0,32%2 270,71
  • OMX Vilnius−0,29%1 501,71
  • S&P 500−0,52%7 623,68
  • DOW 30−1,23%52 215,16
  • Nasdaq −0,21%25 955,34
  • FTSE 100−0,32%10 690,36
  • Nikkei 225−0,34%62 693,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,44
  • OMX Baltic−0,28%321,84
  • OMX Riga1,23%978,91
  • OMX Tallinn−0,32%2 270,71
  • OMX Vilnius−0,29%1 501,71
  • S&P 500−0,52%7 623,68
  • DOW 30−1,23%52 215,16
  • Nasdaq −0,21%25 955,34
  • FTSE 100−0,32%10 690,36
  • Nikkei 225−0,34%62 693,16
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,44

Paavo Nõgene läheks rõõmuga tagasi riigitööle ja ootab huvitavaid pakkumisi

Mais Tallinki tüüri juures lahkuv Paavo Nõgene tõdes, et hea pakkumise korral läheks ta rõõmuga tagasi avalikku sektorisse juhtima, kuid tal on kindlad kriteeriumid, mille järgi uut ametit valib.
Peagi Tallinki tüüri juurest lahkuv Paavo Nõgene kaalub uuesti riigitööle naasmist.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Saated
  • 21.04.26, 10:36
Raasuke Tallinna äriühingute jälle poliitikutega mehitamisest: halb praktika kõige halvemast otsast
Riigifirmades levib skepsis heade juhtimispraktikate ülevõtmise suhtes ning ettevõtluskultuur edeneb aeglaselt, rääkis kogenud tippjuht Erkki Raasuke. Eriti kriitiline on ta aga Tallinna äriühingute mehitamise suhtes võimuliidu poliitikutega.
Saated
  • 10.04.26, 11:25
Selgusid Eesti parima juhi konkursi kolm nominenti. Kuula üllatuskõnesid otse-eetrist
“Sellise uudisega võite igal hommikul helistada!”
Äripäeva raadio helistas reedeses hommikuprogrammis Eesti parima juhi konkursi kolmele nominendile ning teatas neile otse-eetris nominatsioonist.
Juhtimine
  • 10.04.26, 13:00
Üle 100 hea juhi: vaata, kas sind või sinu ülemust esitati parima juhi konkursile
Tänavu esitati Eesti parima juhi konkursile 107 inimest, nende seas on nii tuntud tippjuhte ja äriomanikke kui ka väiksemate meeskondade liidreid.
Börsiuudised
  • 26.02.26, 06:00
Aktsionärid Paavo Nõgene Tallinkist lahkumisest: üks parimaid juhte, kes jätab maha korraliku dividendiaktsia
Paavo Nõgene on tüürinud laevafirma Tallinki läbi tugevate tormide ning uuele juhile antakse üle kasumlik ettevõte, ütlesid investorid Äripäevale.
  • ST
Sisuturundus
  • 20.10.26, 14:55
62 dialoogiringi üle Eesti: Soome arutelukultuur ühendab kogukondi
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.

Hetkel kuum

Pankrotti läinud hoiu-laenuühistu ERIAL pankrotihaldur otsib, kuidas hoiustajatele tagasimaksmiseks raha saada. Parim võimalus selleks on läbi tütarfirma pankroti, sest just see ettevõte müüs edasi ühistu kinnisvaraportfelli, mida tehes läks kaduma ka üle 4 miljoni euro.
Uudised
  • 23.10.26, 07:00
Pankrotti varisenud kinnisvarafirmast kadus 4 miljonit
US Real Estate'i juht Kaarel Loigu (vasakul) ja ettevõtte omanik Urmas Sõõrumaa näevad Tallinna südalinna elamispindadele erakordset nõudlust.
Saated
  • 23.10.26, 10:19
Hiigeltehing sadamas: Sõõrumaa tegi kerkivas elamuarenduses 4,5 miljoni eurose diili
Ameeriklaste suure kolimisotsuse taga oli soov, et laps saaks olla laps. Esiplaanil Arthur Igor Palgi ja tema poeg Jaen. Paremal Joseph Russell Charles Graham ja Isabel Marie Graham, seljaga lapse ema Yazmin Aimee Palgi.
Uudised
  • 23.10.26, 06:00
Ameeriklased tulid Bostonist hullu ärimõttega oma Eesti unistust jahtima
Suurärimees Margus Linnamäe ettevõte lasi Tallinnas oma Paljassaare kinnistul sinna majade ehitamise lootuses Kaelajärvena tuntud veekogu ebaseaduslikult kinni lükata.
Uudised
  • 23.10.26, 11:55
Linnamäe pakub linnale suurt maatükki, vastutasuks tahab priskemat arendust
Kaubanduskeskustes ja toidupoodides marja- ja puuviljalettidega väljas olnud No Bananas läks pankrotti.
Uudised
  • 22.10.26, 18:06
Maksuvõlaga marjamüüja vajus pankrotti. “See oli väga suur aususe peal mäng”
Norra naftafondi asejuhi Trond Grande sõnul suhtub fond juba mõnda aega aktsiaturgudesse ettevaatlikult.
Börsiuudised
  • 23.10.26, 11:30
Ligi 30 miljardit kaotanud Norra naftafond hoiatab tehisaru riski eest
Prosus on Hollandi investeerimisvaldusettevõte, millel on osalused paljudes internetiettevõtetes. Tähtsaim investeering on Hiina Tencent, mis on üks maailma suurimaid videomänguteenuste pakkujaid.
Investor Toomas
  • 23.10.26, 11:23
Analüüs: 10 analüütikute lemmikaktsiat Euroopast
Investor Toomase kommentaar
Folderiti asutaja ja tegevjuht Kent Raju
  • ST
Sisuturundus
  • 19.10.26, 11:00
Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid
"Turuosalised arvasid, et nad saavad elu lõpuni edastustasu vabastusest endale kasu, et pool nende arvest sisuliselt kaob ära, aga ei. Me ju võrguga seotud kulud tahame nende käest ikkagi kätte saada, aga lihtsalt püsitasuna,“ rääkis Eleringi juht Kalle Kilk.
Elering tõstis arendajate teadmata akuparkide tasu kahekordseks. Minister tahab hinnahüppe üle vaadata
Kümme eri suuruses pakki, mida tellisid inimesed omale kuskilt mujalt Euroopa otsast, aga kunagi neid kätte ei saanudki. Hinnalisim asi, mis ühest pakist välja tuli, oli rohkem väärt kui kõik ülejäänud pakkide sisud kokku.
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Prantsumaa politsei on uueks protestilaineks valmis.
Prantsusmaa saadab uue protestilaine ohjeldamiseks tänavatele politsei lisajõude
"Turuosalised arvasid, et nad saavad elu lõpuni edastustasu vabastusest endale kasu, et pool nende arvest sisuliselt kaob ära, aga ei. Me ju võrguga seotud kulud tahame nende käest ikkagi kätte saada, aga lihtsalt püsitasuna,“ rääkis Eleringi juht Kalle Kilk.
Elering tõstis arendajate teadmata akuparkide tasu kahekordseks. Minister tahab hinnahüppe üle vaadata
Kaitseminister Martin Herem
Riigi 150miljoniline lõhkeainetehas rajatakse Läänemaale
Novateki arendatud The Arctic LNG 2 projekt.
FT: Venemaa juhtis ja rahastas salaja USA gaasiprojekti
Vaikses ookeanis kujunev tugev El Niño mõjutab sademete hulka ja temperatuuri väga erinevates maailma piirkondades, märgib Clyde Kull. Fotol on üleujutatud riisipõllu äärde pargitud traktor Filipiinidel.
Clyde Kull: kas üleilmne toidukriis on ukse taga?
Ameeriklaste suure kolimisotsuse taga oli soov, et laps saaks olla laps. Esiplaanil Arthur Igor Palgi ja tema poeg Jaen. Paremal Joseph Russell Charles Graham ja Isabel Marie Graham, seljaga lapse ema Yazmin Aimee Palgi.
Ameeriklased tulid Bostonist hullu ärimõttega oma Eesti unistust jahtima
Veri hakkas poliitikas liikuma, loodetavasti hakkavad ka mõtted
Veri hakkas poliitikas liikuma, loodetavasti hakkavad ka mõtted
Folderiti asutaja ja tegevjuht Kent Raju
  • ST
Folderiti juht: ettevõtted kardavad tarkvara vahetamist rohkem kui suuri arveid
Tehisintellektikiipide tootjate Nvidia ja AMD aktsiad lõpetasid reedese kauplemispäeva eri suundades, olles neljapäeval mõlemad tugeva müügisurve alla sattunud.
USA aktsiaturud lõpetasid reede langusega, nafta püsis viie kuu tipus
Prosus on Hollandi investeerimisvaldusettevõte, millel on osalused paljudes internetiettevõtetes. Tähtsaim investeering on Hiina Tencent, mis on üks maailma suurimaid videomänguteenuste pakkujaid.
Analüüs: 10 analüütikute lemmikaktsiat Euroopast
Investor Toomase kommentaar
Apollo peaökonomisti Torsten Sløki sõnul peaks andmekeskuste rajamise aeglustumine tulema kasuks ettevõtetele, kelle tootmisvõimsus on piiratud. Investorid näivad aga kartvat ka nõudluse võimalikku nõrgenemist.
Andmekeskuste rajajate aktsiad kukuvad, kuigi tellimuste maht kasvab jõudsalt
Norra naftafondi asejuhi Trond Grande sõnul suhtub fond juba mõnda aega aktsiaturgudesse ettevaatlikult.
Ligi 30 miljardit kaotanud Norra naftafond hoiatab tehisaru riski eest
Panga finantsjuht ütles ajakirjanikele, et pea 60% koondamistest puudutab tugifunktsioonide töötajaid, sealhulgas tarkvaraarendajaid.
Tehisaru kaotab pangas töökohti: Barclays koondab 5000 inimest
Ivo Volkovi juhitud Merko kontsern on Lätis juba ligi 30 aastat tegutsenud, kuid ta tervitab Riia turul ka nooremaid konkurente.
Eestlased krabasid lätlaste nina alt Riia kinnisvaraturu endale. “Lätlane teab, et kui Eesti arendaja on teinud, siis sellel on kvaliteedimärk taga”
Juhul kui turg on võlakirja lunastuse hetkel madalseisus, võib tekkida olukord, kus ettevõte ei suuda võlakirju tagasi maksta. Siis tuleb otsida muid lahendusi, märkis võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi
Värskelt ükssarvikustaatusesse ehk vähemalt 1 miljardi dollari suuruse väärtuseni jõudnud Blackwalli asutaja Nikita Rosenberg ja riskikapitalifirma Tera Ventures juht Stanislav Ivanov võivad üksteist õnnitleda märgilise sammu puhul.
Eesti sai järgmise ükssarviku
Katri Raudsepp liikus koos eelmise RKIKi peadirektori Magnus-Valdemar Saarega kaitsetööstusettevõtte Wolfram Europa OÜ juhatusse. Ka selles kaitsefirmas on suurettevõtjal Margus Linnamäel osalus.
RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Suuraktsionär Tarmo Sild andis Arco Vara juhtimise üle 2020. aastal. Möödunud aastal andis ta ära ka nõukogu esimehe koha, selle sai Kert Keskpaik, kuid nüüd võttis Sild juhi kohale asunud Keskpaigalt nõukogu vedamise tagasi enda kätte.
35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel
“Ma olen siin Hiiumaal sellepärast, et nii palju stressi ei ole midagi väärt minu silmis. Mitte mingit raha, mitte midagi,” on Rain Ventsel veendunud.
Hollywoodi hittfilmide treilerimuusika sünnib Hiiumaa metsas. “Stress ei ole mingit raha väärt”
Planet42 uue Mehhiko äri raamatupidamise ümberkorraldamisel ilmnesid ulatuslikud vead, mille parandamise järel vähenes ettevõtte omakapital ligi 275 000 euro võrra.
Planet42 uut äri ähvardab põhja kõrbemine. Investorid loodavad salapärasele rahalehmale
Sonny Aswani ja Eva Maran on reisinud maailmas ringi ja külastanud erinevaid retriidikohti. Enda oma rajasid nad aga Hiiumaale, kus on neil ka oma kodu.
Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot

Podcastid

Lähis-Ida ekspert näeb USA-Iraani sõjategevuse naasmist Lähis-Idas
Hommikuprogramm
Lähis-Ida ekspert näeb USA-Iraani sõjategevuse naasmist Lähis-Idas
00:00
Äripäeva kultuurisoovitus: Tartu särab, EKAs kummitab ja Mustpeade majas ärkavad ellu vanad makid
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: Tartu särab, EKAs kummitab ja Mustpeade majas ärkavad ellu vanad makid
00:00
Autojutud: Leedu 24 tunni sõidul läks jälle nihu
Autojutud
Autojutud: Leedu 24 tunni sõidul läks jälle nihu
Põlev Euroopa lõhestab Eesti poliitikuid välistööjõu teemal. “Oleme ettevõtjate nõudmisel liikunud vales suunas”
Poliitikute töölaud: riigikogu valimiste erisaade
Põlev Euroopa lõhestab Eesti poliitikuid välistööjõu teemal. “Oleme ettevõtjate nõudmisel liikunud vales suunas”
Äripäev Riias: eestlased ostavad Lätis kalleid ja pikalt müümata maatükke
Hommikuprogramm
Äripäev Riias: eestlased ostavad Lätis kalleid ja pikalt müümata maatükke
Peaministriks pürgiv Vseviov: maksustamisega rikkaks ei saa, kärpimisega ka mitte
Hommikuprogramm
Peaministriks pürgiv Vseviov: maksustamisega rikkaks ei saa, kärpimisega ka mitte
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
12.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 23.10.26, 07:00
Pankrotti varisenud kinnisvarafirmast kadus 4 miljonit
2
Uudised
  • 22.10.26, 18:06
Maksuvõlaga marjamüüja vajus pankrotti. “See oli väga suur aususe peal mäng”
3
Saated
  • 23.10.26, 10:19
Hiigeltehing sadamas: Sõõrumaa tegi kerkivas elamuarenduses 4,5 miljoni eurose diili
4
Uudised
  • 22.10.26, 16:47
Valitsus kaalub elektri võrgutasude kõrval ka gaasi ja keskkütte kriisimeetmeid
5
Uudised
  • 23.10.26, 06:00
Ameeriklased tulid Bostonist hullu ärimõttega oma Eesti unistust jahtima
6
Uudised
  • 23.10.26, 11:55
Linnamäe pakub linnale suurt maatükki, vastutasuks tahab priskemat arendust

Viimased uudised

Uudised
  • 24.10.26, 10:55
Prantsusmaa saadab uue protestilaine ohjeldamiseks tänavatele politsei lisajõude
Uudised
  • 24.10.26, 10:22
Riigi 150miljoniline lõhkeainetehas rajatakse Läänemaale
Uudised
  • 24.10.26, 09:56
FT: Venemaa juhtis ja rahastas salaja USA gaasiprojekti
Arvamused
  • 24.10.26, 07:00
Clyde Kull: kas üleilmne toidukriis on ukse taga?
Uudised
  • 24.10.26, 06:00
Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami
Börsiuudised
  • 23.10.26, 23:50
USA aktsiaturud lõpetasid reede langusega, nafta püsis viie kuu tipus
Börsiuudised
  • 23.10.26, 22:42
Andmekeskuste rajajate aktsiad kukuvad, kuigi tellimuste maht kasvab jõudsalt
Saated
  • 23.10.26, 18:30
Ära kuluta huupi, tee turundusaudit
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026