Virumaa mainekaim ehitusfirma sõlmis järjekordse suure lepingu

Kui 2024. aastal kasvas Rakvere ehitusettevõtte Revin Grupp OÜ müügitulu ligi 30%, siis mullune kasv jäi kõigest 2% kanti. Sellele vaatamata hindas ettevõtte omanik ja juht Kristjan Madisson, et 2025. aasta oli Revin Grupi jaoks väga hea. Jõudu oli ka märkimisväärselt suurendada töötajate palka.