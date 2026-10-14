Virumaa mainekaim ehitusfirma sõlmis järjekordse suure lepingu

Kui 2024. aastal kasvas Rakvere ehitusettevõtte Revin Grupp OÜ müügitulu ligi 30%, siis mullune kasv jäi kõigest 2% kanti. Sellele vaatamata hindas ettevõtte omanik ja juht Kristjan Madisson, et 2025. aasta oli Revin Grupi jaoks väga hea. Jõudu oli ka märkimisväärselt suurendada töötajate palka.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?