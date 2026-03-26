Rakvere padelihall jõudis nurgakivist sarikapeoni 15 minutiga

Rakvere linnal on maakonna keskusena potentsiaali muutuda elukohana aina populaarsemaks, pakkudes rahulikumat alternatiivi kiirele pealinna elule. Peagi lisandub Rakvere Paemurru linnaossa uus ja modernne elurajoon, mida arendab Revin Grupp OÜ.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.