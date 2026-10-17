Kokaiin tungib aina jõulisemalt töökohtadesse. “Sõltuvus tabab ka võimekat töötajat“

Üha rohkem ettevõtteid otsib viise, kuidas tulla toime töötajate kokaiinisõltuvusega. Sõltuvuse küüsi langevad ka võimekad töötajad, kel on pidev saavutusvajadus, tõdevad spetsialistid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliseid varajasi märke soovitavad Mikkel Lykke Larsen ja Anne-Margrethe Overgaard juhtidel tähele panna, et kokaiiniprobleem töökohal õigel ajal ära tunda;
- kuidas peaks ettevõte kujundama selge poliitika ja sekkuma nii, et aidata töötajat, vähendada ohte ning kaitsta samal ajal ka kolleegide ja tööandja huve.