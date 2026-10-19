Maailma kuulsaim restoran avas skandaali järel taas uksed

Asutaja vägivalla- ja väärkohtlemissüüdistustest raputatud Kopenhaageni restoran Noma võtab taas külalisi vastu. Taani majanduslehe Børsen hinnangul püsib toidu kvaliteet kõrge, kuid restorani tulevik toetub senisest rohkem tuttavatele roogadele ja uuele juhtkonnale.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas hindas Børseni kriitik Ole Troelsø Noma taset pärast Rene Redzepi taandumist ja mida see restorani tuleviku kohta näitab;
- milline on Noma uus köögikultuur ja menüü suund pärast skandaali ning kas külalised on valmis selle eest endiselt sadu eurosid maksma.