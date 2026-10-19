Maailma kuulsaim restoran avas skandaali järel taas uksed

Pubikultuuril pole ajaloos olnud erilist pistmist peenemat sorti toidukultuuriga. Aga mulle tundub, et just menüüs võib peituda see päästev õlekõrs, mis rahva koduselt diivanilt välja meelitab, et kõrtsi õdusas atmosfääris kokku saada ja ilmaasju paika panna. Purtse resto just seda teha tahabki.