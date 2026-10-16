Restoranitest. Metsiku ida saatkonna maitsekas õl(l)ekõrs töörahvale

Pubikultuuril pole ajaloos olnud erilist pistmist peenemat sorti toidukultuuriga. Aga mulle tundub, et just menüüs võib peituda see päästev õlekõrs, mis rahva koduselt diivanilt välja meelitab, et kõrtsi õdusas atmosfääris kokku saada ja ilmaasju paika panna. Purtse resto just seda teha tahabki.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliste roogade ja õllekooslusega püüab Purtse resto tavalisest pubitoidust kõrgemale tõusta;

kas Telliskivi gastropubi suudab autori hinnangul hea menüü ja atmosfääriga inimesi diivanilt taas kõrtsi meelitada.