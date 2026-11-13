RKIK tunnistas Ermistu kaitsetööstuspargi taristuhanke kehtetuks. Hankel osalenu: “Päris palju tööd peame uuesti tegema paraku”

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) tunnistas kehtetuks Pärnumaa Ermistu kaitsetööstuspargi baastaristu ja teede projekteerimise ja ehituse hanke ning korraldab selle uuesti.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis puudused ja vastuolud sundisid RKIKi Ermistu kaitsetööstuspargi hanke tühistama ning mida Ivar Kaldasaun lubab uues hankes muuta;
- kuidas mõjutab hanke uuesti alustamine pakkujaid ja miks peab Trev-2 Grupi Priit Kuldsaar senise töö järel suure osa ettevalmistusest uuesti läbi tegema.