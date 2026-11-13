Nvidia skandaal vallandas ostupalaviku. Kristjan Liivamägi investeeris kümneid tuhandeid eurosid

Nvidia juhi Jensen Huangi ümber lahvatanud afääriskandaalid on maailma börsid kihama pannud, ent Eesti investorid ei lase end paanikast heidutada. Kui ühed tormavad langenud aktsiat ostma, siis teised hoiatavad, et suurem börsitorm võib alles ees oodata.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliste argumentidega põhjendavad Kristjan Liivamägi ja teised investorid Nvidia languse ajal ostmist ning mida nad 17. novembri tulemuste eel ootavad;

miks osa investoreid ja pankade kliente siiski ettevaatlikuks jääb ning milliseid tasemeid ja riske toovad esile Karin Krigoltoi, Lev Dolgatšjov ja Taavi Ilves.