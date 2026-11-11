Tagasi ST „Hea turvasüsteem on meeletult igav.“ Mida see ettevõtte jaoks tähendab? Turvasüsteemide roll on tänaseks palju rohkemat, kui lihtsalt uste lukustamine ja häire korral märgu andmine. Täna saab see juhtida läbipääsu, kontrollida veokite kaalu, hallata parkimist ja aidata arvestada tööaega. Loe AI kokkuvõtet FoxSeci sõnul on hea turvasüsteem ettevõtte jaoks „meeletult igav“: see töötab taustal, ei sega igapäevatööd ning ühendab läbipääsu, valve, tööajaarvestuse, parkimise ja muud funktsioonid ühte lahendusse. Siim Kajo, Roger Suuressaar ja Janno Tammeorg rõhutavad, et tähtis pole odavaim hind, vaid süsteemi laiendatavus, ühilduvus ja võime kohanduda ettevõtte tulevaste vajadustega. Tugevusena tuuakse esile Eestis toimuv tootearendus ja kiire reageerimine kliendi soovidele.

Ühel FoxSeci kliendil oli üsna eriline soov. Ettevõtte territooriumile saabuvad veokid pidid läbima kaalumise, kuid juht ei pidanud selleks kasutama mitut süsteemi, vaid piisama pidi ühest läbipääsukaardist.

Lahenduse leidmiseks tuli omavahel ühendada autokaal, läbipääsukontroll ja tõkkepuu. Süsteem pidi kaalumise registreerima ning takistama tõkkepuu avanemist, kui veoki kaal ületab lubatud piiri.

“Meie jaoks on iga kliendi soov ja eripära oluline. Kuna meeskonnas on teadmised automaatikast, elektrist ja programmeerimisest ning FoxSeci seadmetel on palju laiendusvõimalusi, suudame lahendada ka keerukamaid projekte,“ räägib FoxSeci paigaldusjuht Roger Suuressaar.

Sellised projektid näitavad, et turvasüsteemi valimisel ei ole kõige tähtsam seadmete arv ega tehniliste näitajate loetelu, vaid hoopis see, kas lahendus aitab ettevõtte töökorraldust lihtsamaks muuta.

Tänapäevase turvatehnoloogia saab tuua ka vanasse hoonesse

FoxSeci müügijuhi ja Hardmeier OÜ juhatuse liikme Siim Kajo sõnul pöörduvad nende poole sageli ettevõtted, kelle vajadused ei mahu tavapäraste valmislahenduste raamidesse.

Näiteks soovib klient uuendada vana hoone läbipääsusüsteemi, kuid ei taha selleks kõiki uksi välja vahetada ega uut juhtmestikku vedada. “Näiliselt on see lihtne ülesanne, aga tegelikult on päris tükk tegemist,” tunnistab Siim.

Üks võimalus on FoxSeci ühendamine Assa Abloy Aperio süsteemiga, mis võimaldab sobivatel ustel kasutada patareitoitel elektroonilisi lukke. Nii saab läbipääsukontrolli ajakohastada ka seal, kus uute kaablite paigaldamine oleks keeruline või kulukas.

Siimu sõnul annab FoxSecile suure eelise oma tootearendus. Kui kliendil tekib vajadus mõne uue funktsiooni või ühenduse järele, ei pea jääma ootama, millal mõni teine tootja selle oma tarkvarasse lisab.

“Meie lähtume alati kliendi soovist. Kui on vaja programmile lisada liidestus või teha midagi hoopis uut, siis saame seda arendada.”

FoxSecil on olemas ka WEB API, mille abil saab süsteemi ühendada teiste tarkvaralahendustega. Mõistagi sõltub iga konkreetne ühendus süsteemide tehnilisest ühilduvusest, kuid võimalus lahendust edasi arendada tähendab, et ettevõte ei pea tingimata senistest investeeringutest loobuma.

“Uks avaneb, valve lülitub sisse, aruanne on olemas. Igav.”

Roger Suuressaarel on hea turvasüsteemi kirjeldamiseks esmapilgul ootamatu väljend: “Klient tunneb hea süsteemi ära selle järgi, et see on meeletult igav.

“Uks avaneb, valve lülitub sisse, aruanne on olemas. Igav. Täpselt nii peabki olema,” kirjeldab ta ning lisab, et tegelikkuses tähendab see seda, et turvasüsteem ei tohiks ettevõtte igapäevatöös pidevalt tähelepanu nõuda. Töötajad pääsevad sinna, kuhu neil on õigus minna, valve toimib ja vajalik teave on kättesaadav ilma liigse asjaajamiseta.

Hästi planeeritud süsteemis on see kõik läbi mõeldud ehk kes pääseb serveriruumi, kellel on õigus valvet juhtida ja millal erinevad läbipääsuõigused kehtivad.

FoxSec WEB võimaldab hallata läbipääsu, valvet, kasutajaid ja nende õigusi ühest veebipõhisest keskkonnast. Uuele töötajale saab õigused määrata kasutajagrupi kaudu, kadunud kaardi kiiresti deaktiveerida ning eri töövahetustele sobivad ajagraafikud kehtestada.

See vähendab halduskoormust ja aitab vältida olukordi, kus töötaja õigused on ühes süsteemis muudetud, kuid teises endiselt kehtivad.

Rogeri sõnul avastavad kliendid sageli alles pärast süsteemi kasutuselevõttu, kui palju võimalusi neil tegelikult on. Näiteks saab läbipääsukontrolli andmeid kasutada tööajaarvestuses. Samasse lahendusse on võimalik ühendada parkimise korraldamine, nutikapid või toitlustusarvestus.

Nii ei pea ettevõte iga uue vajaduse jaoks kasutusele võtma eraldi programmi ega haldama mitut kasutajate ja läbipääsukaartide süsteemi.

Eestis arendatud tehnoloogia võimaldab kiiremini muudatusi teha

FoxSeci tootmisjuht Janno Tammeorg peab ettevõtte oluliseks tugevuseks seda, et nii riist- kui ka tarkvara arendatakse Eestis. See annab võimaluse klientide ja paigaldajate tagasisidele vahetult reageerida.

“Kui kliendil või paigaldajal tekib mõni soov või vajadus, saame sellele kiiresti reageerida ja vajadusel teha muudatusi või täiustusi. Me ei pea sõltuma teiste tootjate otsustest,” selgitab Janno, kelle sõnul sünnivad paljud tootearenduse ideed just praktilisest kogemusest. Paigaldaja märkab objektil, kuidas saaks mõnd seadet lihtsamini paigaldada, või klient leiab igapäevase kasutamise käigus võimaluse mõnda toimingut mugavamaks muuta.

Sellise tagasiside põhjal on FoxSec teinud nii väiksemaid täiustusi kui ka ulatuslikumaid muudatusi.

Oma tootmise juures peab Janno sama tähtsaks kvaliteedikontrolli. Seadmete töökindlusele pööratakse tähelepanu juba komponentide valikul ning enne kliendini jõudmist läbivad need funktsionaalsed kontrollid. FoxSeci tootevalikus on ka EN 50131 Grade 3 sertifitseeritud seadmeid, mis vastavad kõrgendatud turvanõuetele.

“Kõige rohkem olen uhke selle üle, et meie tooted on loodud Eestis oma inimeste poolt. Alates esimesest ideest kuni valmis seadmeni on kogu protsess meie enda meeskonna kätes,” ütleb Janno.

FoxSeci taga olev Hardmeier on turvasüsteemide arendamisega tegelenud juba 1994. aastast. FoxSeci kaubamärk loodi 2006. aastal ning aastakümnetega on ettevõttesse koondunud teadmised nii tootearendusest, tootmisest, paigaldamisest kui ka hooldusest.

Odavaim turvasüsteem ei pruugi lõpuks olla sugugi kõige soodsam

Siim Kajo sõnul tehakse turvasüsteemi valimisel sageli viga, kui lähtutakse üksnes esialgsest hinnast.

“Üldjuhul valitakse kõige odavam variant ega mõelda süsteemi läbi. Hiljem avastatakse, et selline lahendus ei sobi tegelike vajadustega,” räägib ta.

Näiteks võib ettevõttel olla praegu üks kontor ja paarkümmend töötajat, kuid mõne aasta pärast tuleb hallata juba mitut hoonet, erinevaid töövahetusi, külalisi ja alltöövõtjaid. Kui esialgu valitud süsteemi ei saa laiendada ega teiste lahendustega ühendada, võib iga järgmine muudatus osutuda kulukaks.

Seepärast soovitab Siim mõelda juba süsteemi valides sellele, millised võivad olla ettevõtte vajadused mõne aasta pärast.

FoxSec WEB võimaldab hallata mitut objekti ühest keskkonnast ning anda kasutajatele ja administraatoritele erinevad õigused. Tarkvara saab kasutada ettevõtte enda serveris või FoxSec Cloudi pilveteenusena.

Siimu sõnul liigub kogu turvavaldkond järjest enam ühtse halduse suunas. “Kliendid ei soovi omada nelja-viit programmi. Meie eesmärk on pakkuda erinevaid turvalahendusi ühest programmist.”

See ei tähenda, et kõiki olemasolevaid süsteeme oleks alati võimalik omavahel ühendada, kuid FoxSeci saab arendusmeeskond hinnata, millised ühendused on tehniliselt teostatavad ja kuidas erinevad lahendused kõige paremini koos toimima panna.

Mängu tulevad FoxSeci meeskonna laiad teadmised

Siim aitab kliendil sobiva lahenduse leida, Roger teab, kuidas see konkreetsel objektil tööle panna, ning Janno hoolitseb selle eest, et seadmed oleksid töökindlad ja kasutajate tagasiside jõuaks tootearendusse.

Veokikaalu ja tõkkepuu ühendamine, vanasse hoonesse tänapäevase läbipääsukontrolli paigaldamine või mitme objekti haldamine ühest programmist võivad tunduda väga erinevad ülesanded. Neid ühendab aga üks põhimõte: tehnoloogia peab kohanduma ettevõtte vajadustega, mitte vastupidi.

Ja kui kõik on õigesti ning põhjalikult läbi mõeldud, ei pruugigi töötajad igapäevaselt märgata, kui palju erinevaid toiminguid turvasüsteem nende eest ära teeb.

Hea turvasüsteem ei pea iga päev tähelepanu nõudma. See peab tegema oma tööd nii, et ettevõte saaks keskenduda enda omale.

Kui ettevõttel on plaanis uue turvasüsteemi paigaldamine, olemasoleva uuendamine või erinevate lahenduste ühendamine, tasub võimalused FoxSeci meeskonnaga läbi arutada.