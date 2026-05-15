Ajakirjanik: Kristen Michalil jääb rahvamehelikkusest puudu

Lauri sõnul kritiseeritakse Michalit tema “tõmblemise” pärast ‒ kas otsus tuleb või ei tule, kas eelnõud tehakse ümber või ei tehta. Ajakirjanik toob välja, et kliimaseadus on üks näide sellisest tõmblemisest.

“Peaministrile heidetakse veel ette näiteks mikromanageerimist,” sõnas Laur. “See, et ta sekkub liiga palju tasanditesse, kus võib-olla tippjuht ei peaks olema iga päev.”

Veel lisas ta, et Michal jääb rahva jaoks kaugeks. “Seda rahvamehelikkust on puudu,” ütles ajakirjanik. “Just sellist rahvaga suhtlemist ja kogu aeg selgitamist, miks me nii teeme, miks ma olen valinud sellise suuna, miks me peame maksa tõstma, miks me oleme neid tõstnud.”