Artikkel

Videod

Äripäev

16. detsember kell 17:00







VIDEO: Jüri Mõis õpetab edu valemit

Jüri Mõis. Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Jüri Mõis kõneles eelmise aasta alguses kiiresti kasvavate ettevõtete ehk gasellide inspratsiooniüritusel edust iseenda senise loo näitel.

Mõisa sõnul on vana tõde, et iga mees teeb kogu oma elu olulise töö 30. ja 40. eluaasta vahel – enne seda on ettevalmistus ja pärast seda askeldad tulemuse najal. "See on elutõde. Minul juhtus õnnelikult, et rahareformi ajal olin 36aastane ehk selle kõige parema aja keskel," ütles ta.

Kuid edu ei juhtu sõrmenipsust, viitas Mõis laval ja avaldas, kuidas tema läbilöögis mängis rolli kõik see, mis juhtus enne seda, kui ta oli 30ndate keskele jõudnud.

Muu hulgas rääkis Mõis, kuidas asjad õigel ajal kokku tõmmata, mitte koos oma äriga hallitama minna. Äripäev PRO paketi omanikud saavad videot täismahus järele vaadata.