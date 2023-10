Uudised

Äripäev

2. oktoober kell 3:00 Kuula







Äripäev tõi äriklientidest tellijatele veebis uued tööriistad

Äripäeva eesmärk on alati olla oma artiklitega tellijale tema töös kasulik, nüüd on aga valminud uus äriklientide pakett, kuhu on lisatud veel rohkem kasulikku informatsiooni, äriotsuste langetamiseks vajalikke andmekogusid ja tööriistu. Foto: Liis Treimann

Äripäev tuli välja ajaloo suurima tootearendusega ja lisas uue Äripäev PRO paketiga oma senisele digisisule mitmeid ettevõtlikule inimesele vajalikke tööriistu ja andmeid.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ütles, et Äripäev PRO paketis olevad tööriistad ja andmekogumid annavad tellijatele igal ajal kiire ja täpse ülevaate, kuidas läheb Eesti majandusel, huvitavatel ettevõtlusvaldkondadel ja konkurentidel.

"Laias laastus peaksid tööriistad aitama kaasa ettevõtete kasumi kasvule, sest mida informeeritumad juhid, seda targemaid otsuseid nad teevad," ütles Mandel.

Lisaks sisaldab PRO pakett eksklusiivseid võimalusi koguda teadmisi ja inspiratsiooni Eesti tipptegijatelt.

Äripäev PRO sisaldab:

1. Kiired ja täpsed majandusgraafikud. Äripäev PRO pakub veebis avalehel kahte infograafikute kogumit "Eesti majanduse tervis" ja "Eesti ettevõtete tervis", mis lasevad ettevõtjatel müravabalt hinnata üldist majanduskeskkonda.

2. Financial Timesi parimad artiklid. Äripäev PRO pakub igal nädalal eesti keeles lugemiseks maailma majanduslehe kõige kaalukamaid artikleid. Keskendume teemadele, mis otse või kaudselt mõjutavad Eesti ettevõtteid.

3. Ettevõtete ja äriisikute andmed. Äripäev PRO kasutajad näevad veebis kõikide Eesti ettevõtjate äriseoseid ning ettevõtete operatiivset majandusteavet, mille põhjal saab analüüsida ka oma kliente ja partnereid ning hinnata konkurentsiolukorda.

4. Tööriist tulevikku vaatamiseks. Äripäev PRO sisaldab unikaalset tööriista turutrendide prognoosimiseks. Küsitleme iga kuue kuu tagant sadu juhte, kes avaldavad oma järgmise poolaasta käibe, kasumi, palgakulu, töötajate arvu ja investeeringute mahu. Küsitluse tulemused, analüüs ja artiklid aitavad Äripäev PRO kasutajatel oma äris täpsemaid plaane teha.

5. Juhtimistarkused kõige parematelt. Äripäev PRO kasutajatel on edaspidi eksklusiivselt ligipääs podcast'ile "Juhi jutud", kus silmapaistvad Eesti tippjuhid lahkavad sügavuti oma tööd. Saade aitab kuulajatel leida inspiratsiooni ja vältida juhtimisvigu.

6. Soodustused. Äripäev PRO kasutajad saavad 10 protsenti soodsamalt Äripäeva suurüritustele, nagu majanduskonverents Äriplaan, Pereettevõtjate konverents ja Gaselli kongress. Samuti kuuluvad soodustuse alla Investor Toomase konverents, InvesteerimisFestival ja Investeerimisklubi liikmelisus.

7. Eksklusiivne uudiskiri. Äripäev PRO omanikud saavad iga kuu Äripäeva toimetuse juhtide ja ajakirjanike eksklusiivse personaalse uudiskirja, kus juhitakse tähelepanu kuu olulisimatele sündmustele ja artiklitele, mis mõjutavad otseselt Eesti ettevõtete käekäiku.

8. Tipptegijate tarkused video vahendusel. Äripäev PRO omanikul on juurdepääs sadadele Äripäeva suurkonverentsidel kõlanud ettekannetele. Ükskõik millise valdkonna ekspert või tipptegija, otsingusüsteem aitab video üles leida ja inspiratsiooni koguda. Nagu Eesti oma TED Talks.

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ütles, et väljaande eesmärk on alati olnud olla oma artiklitega tellijale tema töös kasulik. "Et väljaanne on seda suutnud, näitab tellijate arvu kasv viimastel aastatel. Kusagil sel kevadel aga mõtlesime, et meil on ju võimekus korjata erinevatest andmebaasidest majandusinfot ja seda visuaalselt selgelt esitleda," kirjeldas ta.

Sellest mõttest ajendatult hakkaski kasvama hulk uusi tööriistu ja andmeid, mis on nüüd veebisaidile jõudnud. Äripäev PRO pakett on kättesaadav tänasest, 2. oktoobrist.