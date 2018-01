Ajakirjandus trumpas Trumpi üle

Tõsiasi on see, et ükski toonane uitmõte pole mitte üksnes realiseerunud, vaid pole isegi jõudnud presidendi lauale otsustamiseks. Hoopis vastupidi, USA on suurendanud oma kohalolekut Euroopas ning tuge Balti regiooni julgeolekule.

Ma väidan, et siin on suurt rolli mänginud muu hulgas ka vaba ajakirjandus, mis on Trumpi korralikult üle trumbanud. USA ajakirjanduse professionaalne tegevus on paljastanud Venemaa mõjutustegevuse ning katse muuta USA pikaajalist poliitikat liitlaste suunal.

Mida enam me teame Venemaa mõjutustegevusest meie liitlaste juures, seda kindlam on, et ükski Harringtoni ettepanekuga sarnane mõte ei leia kunagi vähimatki toetust. See on tagatis, et ka president Trump ei kõhkleks hetkegi, kui on vaja otsustada USA viivitamatu toetuse üle oma liitlaste julgeoleku tagamiseks.