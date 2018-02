Lapsed – see on kõige tähtsam

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Oma elu ja seadused peame korraldama ikka nende järgi, kellel on lapsed, ütleb Bigbanki omanik Parvel Pruunsild intervjuus Äripäevale.

Ei, raha kindlasti mitte. Raha on teinekord põhjus, miks jäetakse laps sünnitamata. Selleks, et laps sünniks, peab naisel olema mees, õige vanus ja tervis korras – ja naine peab tahtma lapsi, mees muidugi ka. Ühesõnaga, peab olema pere.

Mis paneb lapsi tahtma?

Seda ma küll ei oska öelda, sest inimesed on väga erinevad. Ühed tahavad lapsi, teised ei taha. Mina loodan, et tahetakse. Eestis üldiselt tahetakse lapsi – rohkem kui näiteks Lääne-Euroopas. Meil ei ole selles mõttes seis üldse halb. Meie pered tegelikult tahavad lapsi.



Mida te arvate Raul Eametsa ja Kristjan Järvani järeldusest, et lastega kodus olemise aega on alahinnatud ja oleks parem, kui naine enne kolmanda lapse sünnitamist tööle ei läheks?

Sellise mõttekäiguga on raske mitte nõustuda. Sest täpselt nii see ju on. Lastega kodus olemist ongi alatähtsustatud, kogu aeg räägitakse ju sellest, kui tore on, et meil on kõrge naiste tööhõive.

Mina tahaksin hoopis, et meil räägitaks sellest, kui õnnelikud meie pered on ja kui palju neil lapsi on. See on meil nagu mingi asi iseeneses, et naine peab hästi palju tööl käima. Kui mõni naine tahab kodus olla ja kasvatada kas või kuut last – kuidas saab teda käsitleda kuidagi kehvemini kui seda, kellel on võib-olla üks-kaks last ja kes tahab kangesti tööl käia?

Siis pole vist mõtet küsida, mida te arvate Margus Punabi ettepanekust maksta naisele keskmist palka laste sünnitamise ja kasvatamise eest, vastus on ilmselt sama?

Põhimõtteliselt küll. Ma olen finantsist ja muidugi peab vaatama, kui palju kellele maksta. Aga üks on ju selge: suur osa naisi tahaks tegelikult laste kõrvalt tööl käia osaajaga. Neid naisi, kes on selgelt karjäärihuvilised, on maksimaalselt 15-20 protsenti.

Kust te seda võtate?

Me oleme teinud kolm väga mahukat sündimusuuringut ühe-kahe-kolme lapsega naiste hulgas. Ma pean silmas, et 15-20 protsenti on selliseid naisi, kes tõstavad karjääri pereelust ettepoole.

Missuguseid meetmeid soovitaksite riigile veel selleks, et lapsi sünniks rohkem?

Meie riik on juba päris tubli. Kolmelapselise pere toetus võiks muidugi veel suurem olla, sest inimesed on tegelikult vaesed. Mediaanpalk on kuskil 900 euro juures. Ja kui me kujutame ette, et 1800 eurot bruto on kahelapselisel perel jagada nelja isiku peale, no mida me siis ootame. Need inimesed elavad ju tegelikult vaesuses.