Tänagem üheskoos valitsust

Meil kõigil on põhjust olla valitsusele tänulikud – nad on tänuväärt õppematerjal ja hoiatav näide kõigile järgmistele koalitsioonidele, kirjutab börsitoimetuse juht Juhan Lang.

Teiste seas USA majandusteadlane ja mullune Nobeli majandusauhinna laureaat Richard Thaler on oma teadustöödes esitanud veenvaid tõendeid selle kohta, et õiglustundel on tarbijakäitumises väga oluline roll.

Alkoholi aktsiisimäärade järsk tõus viimastel aastatel, aga ka muudatused maksusüsteemis ja valijate valuline reaktsioon neile sammudele tõestab seda, mida käitumusliku rahanduse uurijaid on ammu teadnud – inimesed on valmis kas või kandma materiaalseid kaotusi või muul moel mugavustsoonist välja minema, karistamaks neid, kes on nende suhtes käitunud ebaõiglaselt.

Õiglustunne seab piirid

Just tarbijate tunnetuslik õiglustunne on see, mis seab ette viimase piiri ettevõtte soovile maksimeerida kasumit ning määrata oma tootele või teenusele täpselt selline hind, nagu süda parasjagu lustib. Kusjuures tarbijad tunnetavad hinnatõusu õiglasemana, kui see tuleneb sisendihindade tõusust või muudest adekvaatsetest välismõjudest, mitte aga nõudluse suurenemisest või pelgalt ettevõtte soovist rakendada oma turujõudu.

Ei pea olema ökonomist, mõistmaks, et see, mis kehtib üksikisikute ja ettevõtete tasandil, kehtib ka riigi tasandil. Maksumuudatuste ning aktsiistõusudega on riik rakendanud nimelt toorest jõudu ilma valijate jaoks veenva põhjenduseta.

Olen üsna kindel, et Eesti Vabariigi aastapäeval hinnanguliselt ligi 5000 Lätti põrutanud kaasmaalast ei saanud aktsioonist kokkuvõttes reaalset majanduslikku võitu (kahtlen ka, et majanduslikult võidavad viimseni kõik need, kes oma joogipoolise igapäevaselt lõunanaabritelt hangivad). Kahtlemata olnuks oluliselt soodsam ja mugavam Toompeal lippu heisata, telerist presidendi kõnet jälgida ning kraanivett peale rüübata.