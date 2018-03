Muudame riigihanked ingliskeelseks

Ainult tellijale

Kui riigiasutused lubaksid oma hangetel osalema ka inglise keelt töökeelena kõnelevad IT-eksperdid, siis annaks see e-riigi arendamisele uue käigu, kirjutab tarkvarafirma Helmes partner Mattias Mölder.

Fakt on, et Eesti IT-sektoris on suur tööjõupuudus. Eriti projektides, kus on vaja väga spetsiifilisi tarkvara- ja analüüsioskusi ning kogemust. Küsimus pole rahas, otsisime ühte avaliku sektori IT-hankesse sobivat inimest pea pool aastat, sest sellise kogemusega eksperti Eestis lihtsalt polnud.

Just riigihangetesse on sobivaid inimesi eriti keeruline leida. Inimlikult tahaksid arendajad teha pigem tasuvamaid ja põnevamaid projekte ning mis peamine – riigihangetes nõutakse, et projekti töö peab toimuma täielikult eesti keeles.