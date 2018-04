Uskumuste vangis

Seetõttu on oluline lubada endale uusi kogemusi, proovida teha teistmoodi, mõelda teistmoodi – et vana uskumus saaks hajuda ja uus kinnituda. Muidu me saame mõistusega küll aru, et õige, see või teine uskumus takistab tulemuste saavutamist, kuid tegelikult käitume ikka endist viisi.

Mõned uskumused ja nende mõju käitumisele:

Kui mina ei tee, siis ei saagi tehtud. – See uskumus takistab delegeerimist.

Enne töö, siis lõbu. Tee tööd töö ajal, lõbu tuleb lõbu ajal – Töö on tõsine ja ränk asi, kus puuduvad positiivsed tunded. Töö ja rõõm on lahutatud.

Lapsed on vait, kui vanemad räägivad. – Hiljem ülekanne juhi suhtes: töötaja on vait, kui ülemus räägib.

Küürakat parandab ainult haud. – Selline mõtlemine hoiab probleemi alal, juht ei hakka üldse nn probleemse inimesega tegelema, kuna pole mõtet midagi teha, inimesed ju ei muutu.

Iga heategu saab karistatud. Kui teed head, siis teised kasutavad sind ära – seega ei tasu teisi aidata ja vastutulelik olla.

Elu teeb korrektuure. – Mina ei pea sekkuma. Lastakse asjadel minna omasoodu, oma mõjujõudu ei kasutata.

Ära kire enne koitu. Ära hõiska enne õhtut. – Tähistada ja rõõmu tunda võib vaid lõpus kui tulemus käes, tööd tehes on rõõmustamine kohatu

Tugevam jääb ellu. – Kõik püüavad näidata ennast tugevamatena, targematena. Vigu tunnistada ei tohi, ja mitte seda, et vajatakse abi.

Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. – See vähendab spontaansust ja loovust, oma ideede väljaütlemist toorel kujul.

Kiida lolli, loll rabab. – Kui kiidan teist, siis ta arvab, et manipuleerin temaga, ta nagunii ei usu mind, ta arvab, et pean teda lihtsameelseks ja lolliks.

Mõned uskumused, mis aitavad koostööd teha:

Üheskoos on kergem mäkke ronida. – Inimesed kutsuvad teised appi, kui on vaja, ja asjad saavad tehtud.

Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. – Inimesed ei heitu takistustest, vaid on kindlad, et lahendused on olemas, nad mõtlevad need välja

Mitu pead on ikka mitu pead. – Inimesed usuvad, et ka teistel on väärt mõtteid, üheskoos on jõutakse parematele tulemustele.

Julge pealehakkamine pool võitu. – Inimesed usuvad, et oluline on peale hakata ja asuda julgelt tegutsema

Mida annad, seda saad. Mida külvad, seda lõikad. – Inimesed võtavad vastutust, et minu tegutsemisest oleneb tulemus.

Parem pool muna kui tühi koor. – Igal juhul tasub tegutseda, isegi kui perfektset plaani pole

Vead on võimalused. Tegijal juhtub nii mõndagi. Kui ei riski, siis ei saa ka saavutada. – Inimesed julgevad katsetada uusi asju ja õpivad oma kogemustest.

Kui juht soovib koos oma meeskonnaga saavutada teistsuguseid tulemusi, siis aitab seda eesmärgi saavutada mõtlemine, et kõigil võib olla oma mätta otsast vaadatuna õigus. Eri arvamused rikastavad üksteist ja ühiselt on võimalik leida veel kolmas ja neljaski vaatepunkt. Kui ta niimoodi mõtleb, ei tekita tema omast erinevad arvamused mitte viha, vaid uudishimu. Meeskonna initsiatiiv hakkab vallanduma tänu juhi harjumusele väärtustada meeskonnaliikmete arvamusi.