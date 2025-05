Tagasi 18.05.25, 12:27 Jätkusuutlikkuse juht: teistmoodi mõtlejad on ettevõtte tugevus ja rikkus – tõesti on Selle asemel, et töötajate erinevusi karta või üritada neid ühtlustada, on edukad organisatsioonid õppinud neid erinevusi strateegiliselt ära kasutama, kirjutab Elisa jätkusuutlikkuse juht Aigi Kukk.

Terve sisekliimaga töökollektiivis julgevad inimesed olla sellised, nagu nad on. Niimoodi pääsevad nende erinevad tugevused esile. “Ka mitmed uuringud näitavad, et kognitiivselt mitmekesised meeskonnad lahendavad probleeme kuni 60% kiiremini kui homogeensed meeskonnad,” kirjutab Elisa jätkusuutlikkuse juht Aigi Kukk.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Organisatsiooni tugevus ja kestlikkus ei peitu ainult strateegias ja tulemustes, vaid selles, kuidas inimesed mõtlevad ning kas nad seda väljendada julgevad. Kui arvamuste paljusust ei peeta ohuks, vaid väärtuseks, siis sünnivad paremad otsused, kasvab organisatsiooni loovus ja paraneb vaimne heaolu töökeskkonnas. Töökeskkonnas peab olema ruumi nii erinevatele kultuuridele kui rahvustele, aga ka eri arvamustele ja ideedele.

Et olla sellised, nagu me oleme

Tööheaolu ja mitmekesisuse üks olulisi näitajaid ongi see, kui vabalt tunnevad töötajad end oma mõtteid jagades. Vaimse tervise ja üldise heaolu edendamisele tööl pöörab sel aastal kõrgendatud tähelepanu ka Eesti Inimõiguste Keskus, kelle eestvedamisel peetakse mais mitmekesisuse kuud

Kui eristuvat välimust või võõrkeelset rääkijat märgatakse lihtsasti, siis kas me paneme alati tähele ka töötajat, kel oli viimasel koosolekul põnev idee või väärt vastuargument kolleegi mõttele? Võib olla julges ta selle välja öelda, aga kas teda kuulati ja tema ideed kaaluti? Vahest aga hoidis ta selle endale, sest pelgas reaktsiooni või kahtles oma arvamuse väärtuslikkuses. Võib juhtuda, et ta on saanud varem pakutud lahendusele kriitikat või on ettevõttes orwellilikult kõik võrdsed, aga osad alati võrdsemad…

Need näited on kõik seotud psühholoogilise turvatunde küsimusega. Psühholoogilist turvalisust ei saa käega katsuda või silmaga näha, küll aga on võimalik seda tunnetada koosolekul, kontori kohvinurgas või videokõnes inimeste hoiakust. Heas ja terve sisekliimaga töökohas on inimesed avatumad ja neil on seal hea olla.