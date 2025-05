Tagasi 18.05.25, 16:49 Nädala lood: Linnamäe peidab oma kalleima vara Alpidesse. Olerexi omanik ehitab kodukülla spaahotelli Sel nädalal tõmbasid Äripäeva lugejate tähelepanu nii suurettevõtja Margus Linnamäe kui ka Olerexi omaniku Andres Linnase plaanid, kuid nädala lõpus saabusid kurvad uudised kahe tippärimehe traagilisest õnnetusest.

Andres Linnase (keskel) sõnul ei andnud lagunev keemiakombinaadi puhkebaas talle rahu. “Ta oli nagu konnasilm siin lähedal. Ühel hetkel mõtlesin, et võiks siia ägeda keskuse ehitada.”

Kolmapäeval sai ilmsiks, et avalikkust vältiv mõjukas suurärimees Margus Linnamäe liigutab oma kontserni MM Grupp ainuosaluse Liechtensteini Vürstiriigis registreeritud fondi nimega M&A Foundation.

Šveitsi ja Austria vahel Alpides paiknev 40 000 elanikuga kääbusriik on koduks paljudele usaldusfondidele ja finantsasutustele, mis lõikavad kasu riigi madalatest maksudest ja diskreetsusest. Rikkad kolivad oma kapitali maksuparadiisina tuntud Liechtensteini peamiselt seetõttu, et seal on lihtsam oma pärandit planeerida ja vara kaitsta.

“Ilmselt on praegu paljudel investoritel FOMO, kui nad eilsest tõusust ilma jäid,” ütles investor ja Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare, kes varem turulanguse ajal enda positsioone suurendas ja eilse ralli ajal müüma asus.

Redgate Wealthi investeerimise valdkonnajuht Peeter Koppel arvas, et olukorras, kus turgude liikumine ja turvalisuse kasv tuli säutsudest ja esialgsetest positiivsetest uudistest, võib edaspidi ka kiiret langust oodata, sest volatiilsus kukkus ära ning spekulandid tahaks ilmselt veidi kasumit võtta.

Börsifirma napsas kihilise tehinguga kesklinna magusa kinnistu

Triple Net Capitali suurosalusega Lutheri kvartali ostmisele eelnes Arco Vara juhi Kristina Mustoneni sõnul põhjalik ettevalmistus ja analüüs. “Nüüd me oleme kindlad, et see on see meie asi,” rääkis ta.

Kuigi Mustonen ei tahtnud täpsustada, kui kaua läbirääkimised müüjaga kestsid, siis kokku on pandud mitmekihilise struktuuriga tehing. Senised omanikud saavad Lutheri kvartali 15 kinnistu eest 35 miljonit eurot, kuid sellest puhtalt rahas vaid umbes 5 miljonit eurot.

Eesti kaotas korraga kaks tippärimeest

Edela-Soomes Euras põrkasid laupäeval kokku ja kukkusid alla kaks helikopterit , mille pardal oli teiste seas kaks tuntud Eesti ettevõtjat.

Silberauto asutaja ja kauaaegse omaniku Väino Kaldoja kinnitusel sattusid õnnetusse ettevõtjad Priit Jaagant ja Oleg Sõnajalg . „Priit Jaagantil oli oma kopter ja Sõnajalal oli oma kopter. Ja need omavahel põrkasid kokku,” rääkis ta.