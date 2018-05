Olympicu ülevõtjad võiks väikeinvestorit mõista

Ainult tellijale

Väikeinvestorid ei olnud Olympicut üle võtta sooviva Novalpina fondi pakkumisega rahul. Luksemburgi fond võiks astuda sammu tagasi ning väikeinvestoritega inimlikult käituda, kirjutab ajakirjanik Märt Belkin.

Eelmisel nädalal lõppenud ülevõtupakkumisega lootis Olympicu täisosalust sihtiv Luksemburgi Novalpina fond saada endale 90% aktsiatest. Just see on piir, millest alates saab ülevõtja järele jäänud väärtpaberid sundkorras „õiglase hüvitise“ eest endale võtta.

Suuromanike Armin Karu ja Jaan Korpusovi pakile lisaks oleks vaja olnud saada veel 15% firmast. See aga ei õnnestunud ning lõppsaagiks jäi 89% – napilt alla maagilise piiri. Ehkki hulk väikeaktsionäre andis alla, oli palju neid, kes müüa ei tahtnud, ehkki teadsid, et paremat pakkumist ilmselt ei tule ning jõuvõtetega saab Novalpina enda tahte niikuinii läbi suruda. Justkui vaikiv protest.