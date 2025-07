Tagasi 16.07.25, 13:55 Värske tuulepargi-tüli: kohalikud ajasid Eesti ühel suurimal roheäril harja punaseks Värskes tuulepargi-tülis Haljala vallas on teravalt sõna võtnud taastuvenergia arendaja Sunly Wind: üksnes see, et osale kohalikele mõte ei meeldi, pole põhjus kogu asi seisma panna.

Lääne-Virumaal Vinni vallas on kohalikud teravalt tuuleparkide vastu ning arendajaga tuli isegi kohtusse minna – sealt võttis vald vastu kaotuse. Sarnased probleemid kerivad nüüd ka Haljala vallas.

Foto: Sven Arbet / Delfi Meedia / Scanpix

Haljala vallas on algatatud kaks tuuleparkidega seotud eriplaneeringut. Esiteks uuritakse, kas valla kesk- ja idaossa võiks umbes 240 ruutkilomeetri suurusele alale rajada tuulepargid ning kui võiks, siis kuhu täpsemalt. Lisaks uuritakse valla lääneosas umbes 87 ruutkilomeetri suurust ala, et hinnata, kas sinna saaks teha tuule- ja päikeseenergia hübriidparki.

Haljala vallas on hulk kohalikke aga juba kohe selgeks teinud, et tuuleparke nende juurde teha ei tohi ning eriplaneeringud ja keskkonnamõjude hindamised tuleb seega katki jätta. Petitsiooni esitanud kohalikud leiavad, et neil on õigus otsustada, millist elukeskkonda nad tahavad.

Haljalasse arendamisest huvitatud taastuvenergiatootja Sunly pole selle seisukohaga mõistagi nõus. Lähedal asuv Vinni vald, mis on sarnase tüli värskelt üle elanud ja kohtustki lahendi kätte saanud, tunneb, et riik on omavalitsused raske teemaga üksi jätnud.

Kohalike õigustatud ootus