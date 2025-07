Tagasi 16.07.25, 18:30 Raadiohommikus: Swedbanki tulemused ja Kaubamaja kauaoodatud ümberehitus Neljapäevases raadiohommikus vaatame otsa Swedbanki värsketele poolaasta tulemustele ja püüame sealt lugeda välja olulist Eesti majanduse kohta. Niisamuti räägime Tallinna Kaubamaja kauaoodatud juurdeehituse rohelisest tulest, aga ka teiste NG Investeeringute ärikeskuste seisust.

Swedbanki juht Olavi Lepp kommenteerib otse-eetris panga majandustulemusi.

Stuudiosse tulevad Swedbank Eesti juht Olavi Lepp ja NG Investeeringute kinnisvara investeeringute juht Peeter Kütt.

Investeerimisfestivalilt laseme esmakordselt eetrisse Mai Kroonmäe tehtud intervjuu tuntud investori Katri Telleriga.

Stuudios on ajakirjanikud Ellen Jõgi ning Meelis Mandel.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 “Luubi all”. Äripäeva uuriva ajakirjanduse saates “Luubi all” räägitakse lahti, kuidas pääsesid kurikuulsaks saanud Tšehhi autoskeemi loojad sisse Coop Panga uksest.

Teise teemana analüüsitakse välimööbli tootja Extery edulugu, mis on konkurentide meelest liiga ilus, et olla tõsi. Tallinnas on ettevõttega seotud hange võetud luubi alla, ent esialgu on kõnekamgi Exteryga seotud kohtuasi Otepää kandis.

Teemasid avavad uurivad ajakirjanikud Marge Ugezene ja Pille Ivask, saadet juhib Viivika Rõuk.

12.00-13.00 “Digitark äri”. Räägime tehisintellektist kahes praktilises vaates. Esimese osa aruteluringis on AI-pessimistid, kellega uurime süvitsi AI tegelikku nägu. Saame teada, kas see on ikka nii kena, sõbralik ja hooliv, nagu me kipume arvama. Samuti arutame küberturvalisuse üle, sest AI abil loodud petukõned ja -kirjad muutuvad järjest veenvamaks. Saate teises osas kuuleb tehisintellekti praktilisi tööriistu ettevõtjale.

Teemasid avavad Telia küberturbe juht Raivo Melter, firma andmejuht Erki Pogoretski ja Ramirent Groupi siseauditi juht Andre Kaldamäe.

13.00-14.00 “Õppetund”. Saates uurime, miks õppimine ei mahu enam ühe koolitusruumi ega -päeva piiridesse. Koolitaja ja ärisuhete konsultant Margit Raid ning Elektrilevi Võrguplaneerimise üksuse juht Evelin Erenvert räägivad, kuidas õppimisest on saanud organisatsiooni eluviis, mis nõuab nii koolitajalt kui ka õppijalt rohkem partnerlust ja vastutust. Saadet juhib Katre Savi.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.