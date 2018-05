Poliitikas võib kaasa rääkida igaüks

Ainult tellijale

Et ettevõtjad nüüd, loetud kuud enne uusi valimisi, seljad kokku panid ja riigireformi plaane välja hauduma hakkavad, on hästi ajastatud käik, kirjutab ajakirjanik Liina Laks.

Kindlasti tahab ärirahvas lõigata poliitilist profiiti, soojendada suhteid inimestega, kes siis uues valitsuses otsuseid langetama hakkavad. Muidugi on hea, kui käpp sees, sest siis on tellimust esitada lihtsam.

Demokraatiale on hea, kui riiki puudutavate küsimuste üle mõtleb kogu rahvas, mitte ainult elukutselised poliitikud. Meil on see kuidagi imelikuks läinud: nii kui keegi mingi mõttega välja tuleb, hakatakse kohe tõupaberit otsima ja uuritakse, kas arvaja on ikka oma ala proff. Muidugi on hea, kui on proff. Aga võib-olla on lihtsalt mõtlev inimene. Ega see, et ta hommikust õhtuni Toompeal istu, tähenda ju seda, et tal ajumaht väiksem oleks.