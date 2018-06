Kas juba sügisel kuuleme interneti luigelaulu?

Ainult tellijale

Kolmapäeval Euroopa Parlamendi õiguskomisjonis hääletusele tulevate nappide autoriõiguse muudatuste äraspidine iseloom ei aita kaasa oodatud ühtse digituru loomisele Euroopa Liidus, kirjutab infovabaduse aktivist Märt Põder.

Direktiivikavandi suhtes on kõhklusi väljendanud ka Eesti ettevõtted – Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu esindajad osalesid Eesti eesistumise lõpukuudel teiste hulgas komisjoni president Junckerile ja meie peaminister Ratasele saadetud avalikus pöördumises, kus avaldati muret nendesamade probleemide pärast. Jääb arusaamatuks, miks digivaldkonna rajaleidjana esineva riigi valitsus ei suuda seista oma ülikoolide ja ettevõtete eest nii olulises küsimuses ning osaleb ühtse digituru loomise sildi all hoopis Euroopa konkurentsivõime lämmatamises.

Vastuolus väljendusvabaduse põhimõtetega

Muudatustega on tagajalgele aetud aga ka infovabaduse eestkõnelejad ning võrgutehnoloogia eksperdid – esimesed seetõttu, et tsensuurimasinaks tituleeritud automaatsed üleslaadimisfiltrid on karjuvas vastuolus ELi põhiõiguste harta väljendusvabaduse põhimõtetega, teised seetõttu, et filtrid muudavad kasutajasisu pakkumise äärmiselt kulukaks ja jätavad ainsaks võimaluseks liidestada oma süsteemiga mõni kolmanda osapoole filtriteenus. Linkimise maksustamine on aga midagi sellist, mis käib risti vastu veebi kui hüperteksti aluspõhimõtetele.