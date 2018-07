Kas pangakonto avamine on vaid valitute privileeg?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Meediasse on jõudnud klientide kurtmine kasvanud dokumentide hulga üle, mida pangad kontode avamiseks küsivad, ning meelehärm konto avamisest keeldumise pärast, kirjutab Citadele panga ettevõttepanganduse juht Märt Helmja.

Tõsi ta on, et pangakonto avamine on seoses kõrgendatud tähelepanuga „tunne oma klienti“-põhimõttele ja rahapesu tõkestamise teemadega muutunud varasest oluliselt pikemaks ning põhjalikumaks protseduuriks.

Kas pangakonto avamine on muutunud vaid valitute privileegiks? Julgen öelda, et ei. Pigem on tegemist lennujaama turvakontrolli ülevõtmisega pangandussektori poolt. Lennujaamas peavad kõik pardale minejad läbima turvakontrolli. Turvakontrolli fast track diplomaatidele ja pilootidele annab eelise vaid kontrolli läbimise kiiruses, mitte põhjalikkuses.