Eesti kaupmeeste kasutamata võimalus

E-kaubandus areneb Eestis kiiresti, kuid üha globaliseeruvas maailmas on mitmeid võimalusi, mis on seni kaupmeeste poolt alakasutatud, kirjutab Omniva juhatuse liige Ansi Arumeel.

Kuigi väiksed ja keskmised e-kauplused ei kao lähiajal kuhugi, ka neil on oma koht turul olemas, muutuvad järjest võimsamaks jõuks globaalsed kaubandusplatvormid. Võitlus, kes neist platvormidest suudab ennast kehtestada globaalse kaubandusstandardina – platvormina, mida kõik teavad ja kasutavad – on alanud ning sellega peab kohanema nii rahvuslik postiettevõte kui siinsed kaupmehed. Mida varem, seda parem.

Soovivad kogu ahelat

Kui siiani on need kaubandusgigandid pakkunud vaid ostukeskkonda, siis üha rohkem võib märgata, et platvormid soovivad hallata kogu väärtusahelat, sealhulgas logistikat. See aga muudab nad veelgi võimsamaks ja konkurentsivõimelisemaks jõuks kaubanduses. Globaalseid tervikahela lahendusi ehitatakse selleks, et võimalikult efektiivselt lühemat teed pidi ühendada tootja või kaupmees ja tarbija. Kogu selles ahelas on kesksel kohal tarbija vajadused ja terviklik ostukogemus.

Amazon on USA’s ehitanud välja laiahaardelise pakiautomaatide võrgustiku – automaate paigaldatakse juba ka kortermajadesse. Kiireks teeninduseks on neil nii oma lennukipark kui võimsad automatiseeritud laod. Viimase uudise kohaselt alustati Prantsusmaal koos sealse raudtee-ettevõttega pakiautomaatide võrgustiku rajamist, mis muudab kindlasti murelikuks vana Euroopa suured postiettevõtted, kes automatiseerimisega pole ise liialt tegelenud.

Alibaba omanik, maailma üks rikkamaid inimesi Jack Ma ütles hiljuti, et kõik kaubad, mis Ali-platvormidelt ostetakse, peavad jõudma igasse maailma punkti 72 tunniga. „Ma investeerin kogu oma raha sellesse, et see juhtuks. Ja kui jääb puudu, teen kõik, et raha juurde saada,“ ütles ta tänavu mais Alibaba korraldatud Cainiao Global Smart Logistics Summitil, kuhu ka Omniva oli kutsutud.

72 tunniga igale poole

Ja need pole vaid sõnad. Alibaba logistikaharu Cainiao tegi hiljuti strateegilise kokkuleppe Brüsselis asuva Liege’i lennujaamaga, mis saab nende Euroopa sõlmpunktiks. Sarnane kokkulepe on tehtud ka Lähis-Idas saudide Emirates lennufirma ja Dubai lennujaamaga ning veel kolme suure sõlmlennujaamaga maailma erinevais paigus. Hiljuti omandas Hiina lennundusvaldkonna suurkorporatsioon HNA enamusosaluse Frankfurt-Hahni lennujaamas. Need kokkulepped ja tehingud näitavad, et kaubandusplatvormid üritavad üha rohkem kontrollida kogu tarneahelat, mis on logistikaettevõtetele suureks väljakutseks aga ka võimaluseks.

Kuidas see kõik mõjutab Eestit ja siinsete kaupmeeste ärisid? Aus vastus on, et väga palju. Ühelt poolt kindlasti konkureerivad need platvormid kohaliku kaubandusega, kuid samas avavad need Eesti äridele ja tootjatele võimalusi müüa oma kaupa üle kogu maailma ja tarnida see kiiresti klientideni. Kuigi mõned ettevõtjad on selle võimaluse juba avastanud – alles hiljuti märkasin töökuulutust, kus kaupmees otsis Amazoni kaupluse pidajat –, on üldine teadlikus Eestis veel madal.

Eestil on head eeldused

Tootmisettevõtetest võib Amazonis edukaks pidada tekstiiliettevõtet Wendre. Nende aktiivsem tegevus Amazoni suunal algas 2017. aastal. Esimese kahe kuuga suutis Wendre kaubandusplatvormil müüa 1141 toodet ja teenis pea 55 000 eurot käivet. See näitab, et Amazonis on võimalik kohe alguses edukalt alustada. Samuti on mitmed Eesti kaupmehed tegemas väga tulusat ära Hiina kaupade vahendamisega Amazoni platvormil.

Miks mitte leida viise, kuidas kohalikud kaupmehed saaksid edukalt näiteks Ali või JD.com platvormidel kaupa Hiinasse müüa. Hiina-suunalises pakiäris oleme juba täna tugevad ja omame häid kontakte.

Eestis on pakiautomaatide tihedus elaniku kohta maailma parim. Sellist võrgustiku mujal maailmas, eeskätt Euroopas, sageli ei kohta ning see teeb kaubandushiidudele Omniva tarnekanaliks valiku võrdlemisi loogiliseks ja lihtsaks. Oleme juba täna valmis suurtele kaubandusplatvormidele välja pakkuma oma võrgustikku ja infrastruktuuri.

Usume, et tänu suurtele kaubandusplatvormidele on võimalus Eesti kaupmeestel ja tootjatel saavutada oluline arenguhüpe.