Tööõnnetuskindlustus ei tõsta maksukoormust

Riina Sikkut 13. juuli 2018, 13:36

Tööõnnetuskindlustus on kasulik mõlemale poolele, nii töötajale kui ka tööandjale, kirjutab tervise- ja tööminister Riina Sikkut (SDE).

Eestis registreeritakse igal aastal üle 5000 tööõnnetuse. Neist üle tuhande lõpeb raske kehavigastusega. Kaotame igal aastal 1,3 miljonit töötundi ehk ligi 700 töötaja panuse. See on epideemia, millest me ei räägi ja mida me endale ei teadvusta. Tööjõupuuduses kahaneva rahvastikuga väikeriigis ei ole see lubatav.

Sellepärast on üllatav, et osa ettevõtjatest ei mõtle kaasa, kuidas tööõnnetuste hulka vähendada, vaid soovivad senise olukorra jätkumist. Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp peab sotsiaalministeeriumi ettepanekut luua tööõnnetuskindlustus lausa solvanguks tööandjatele.